Am Hardtwald wird es noch mal hektisch

Lokalsport Alois Schwartz sieht viele Lichtblicke

Das war kein langweiliger Donnerstag beim SV Sandhausen. Erst hat der Fußball-Zweitligist auf dem Transfermarkt zugeschlagen und am Nachmittag folgte dann noch ein Testspiel beim SC Freiburg, das 2:2 (0:1) endete. Die erste Meldung trudelte schon am Vormittag ein. Torhüter Felix Wiedwald verstärkt die Schwarz-Weißen ab sofort. Damit reagieren die Verantwortlichen auf die Knie-OP von Nikolai Rehnen. „Es war klar, dass wir nach seiner Verletzung noch einmal reagieren müssen. Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt, das Felix erfüllt hat – nicht zuletzt aufgrund seiner großen Erfahrung. Er hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Wenn etwas passiert, kann er sofort einspringen“, sagte Torwarttrainer Daniel Ischdonat über den neuen Ersatzkeeper. {element} In der Begegnung im Breisgau trat der SVS nahezu in Bestbesetzung an, Wiedwald saß auf der Bank. Freiburg schonte dagegen einige Stammkräfte und geriet nach neun Minuten kurios in Rückstand. Ein verunglückter Befreiungsschlag von SC-Schlussmann Benjamin Uphoff prallte an das Bein von Bashkim Ajdini und von dort aus ins Tor. Anschließend erhöhten die Hausherren in ihrer früheren Spielstätte, dem Dreisamstadion, den Druck. Die Belohnung blieb aber vorerst noch aus, weil auch Ermedin Demirovic mit einer Bogenlampe an der Latte scheiterte (44.). Petersen trifft doppelt {furtherread} Nach der Pause nutzten beide Mannschaften die Möglichkeit, mehrfach zu tauschen. Darunter litt der Spielfluss aber nicht. Besonders die Freiburger hatten sich für den zweiten Durchgang eine Menge vorgenommen. Nils Petersen sorgte per Kopf zunächst für den Ausgleich (52.), ehe er noch einmal zur Stelle war und den Europapokal-Anwärter nur zwei Minuten später in Führung brachte. Der SVS hatte nun einige Probleme. Trotzdem fiel das 2:2 für die Gäste aus der Kurpfalz. Nach einem Eckstoß stieg der aufgerückte Innenverteidiger Aleksandr Zhirov am höchsten. In der Schlussphase spielte sich der Test auf Augenhöhe ab, sodass das Remis insgesamt in Ordnung ging. „Es war ein sehr aktives Spiel von beiden Mannschaften“, fand Trainer Alois Schwartz. „Es gab Phasen, in denen Freiburg ballsicherer agiert hat, aber auch wir hatten gute Phasen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, es gab sehr viele Lichtblicke in unserer Mannschaft.“ In der zweiten Bundesliga geht es für das Team von Schwartz am Samstag, 5. Februar, weiter. Dann kommt der Tabellennachbar FC Erzgebirge Aue ins „BWT-Stadion am Hardtwald“. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

