An Erfolg anknüpfen

In der Fußball-Kreisliga findet am Montag ein kompletter Spieltag statt. Reilingen spielte bereits an Gründonnerstag.

Zum Ausklang des Osterwochenendes ist die TSG Eintracht Plankstadt gefordert, die den FV 03 Ladenburg empfängt. Nach drei sieglosen Spielen waren die Plankstädter durch ein 4:3 in Neckarau erfolgreicher. „Ich hatte ja zuletzt bemängelt, dass noch ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Ich denke, dass wir die jetzt gestopft haben. Es war die beste Leistung nach der Pause und wir haben den Ball gut laufen lassen“, freute sich Trainer Ali Hanbas. Gegen Ladenburg soll nun der nächste Erfolg her.

Die TSG Eintracht hat im Saison-Endspurt noch einige Mannschaften aus dem Tabellenkeller zu bespielen und will diese Partien mit der Ernsthaftigkeit angehen. „Wir müssen den Anspruch haben, gegen die Mannschaften von unten zu gewinnen und das müssen wir zeigen“, verlangt Hanbas. Anfangen können die Plankstädter gegen die Römerstädter, die der TSG Eintracht im Hinspiel nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 abgetrotzt hatten.

Hockenheim ist in Neckarau gefordert und der KSC Schwetzingen empfängt Gartenstadt.

Schützenhilfe möglich

In der Fußball-Kreisklasse A1 werden am Osterwochenende nur Hängepartien nachgezogen. Das einzige noch fehlende Spiel, um das Tabellenbild zu begradigen, bestreiten am Ostermontag der SV Rohrhof und die TSG Rheinau. Für die Elf von Trainer Andrés Medina López geht es darum, zu demonstrieren, dass sie mit den Teams aus den Topdrei mithalten kann. Kleiner Nebeneffekt: Der SV Rohrhof könnte dem Duo an der Spitze – FV 1918 Brühl II und SG Oftersheim – Schützenhilfe leisten. wy

Info: TSV Neckarau – FV 08 Hockenheim, TSG Eintracht Plankstadt – FV 03 Ladenburg, KSC Schwetzingen – VfB Gartenstadt, SV Rohrhof – TSG Rheinau (alle Montag, 15 Uhr)

