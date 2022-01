Anas Ouahim vor Wechsel nach Polen?

Anas Ouahim, der beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen keine sportliche Zukunft besitzt, hat ein Probetraining beim polnischen Erstligisten Warta Posen absolviert. Darüber hat die Online-Plattform „Interia Sport“ berichtet.

„Wir haben das auch so vernommen. Weitere Infos gibt es momentan noch nicht“, bestätigte SVS-Pressesprecher Markus Beer auf Nachfrage dieser Zeitung. Ouahim hat in dieser Saison fünf Spiele für Sandhausen absolviert und sollte schon in der ersten Transferperiode abgegeben werden. Ihm war in der Winterpause erneut nahegelegt worden, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Darüber hinaus bestreiten die Schwarz-Weißen am Donnerstag einen nicht-öffentlichen Test beim Europacup-Anwärter SC Freiburg. mjw