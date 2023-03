Angenehmer Auftakt in den April?

Der April gilt als eine Laune des Glücks. Sportlich soll sich dies möglichst nicht auf die Academics Heidelberg übertragen, die im Wandelmonat in der Basketball-Bundesliga vor insgesamt sieben Herausforderungen binnen 30 Tagen stehen. Das straffe Programm beginnt am Sonntag (15 Uhr) beim Rangvierten EWE Baskets Oldenburg. Es wird definitiv kein Zuckerschlecken für die Heidelberger im hohen Norden.

Nach den Heimsiegen gegen die BG Göttingen (84:74) und den Merlins Crailsheim (93:82) ist bei den Academics deutlich mehr Selbstbewusstsein zurückgekehrt. Der frühzeitige Ligaerhalt ist in greifbarer Nähe – und sollte im April in den nach Oldenburg folgenden Partien gegen Bamberg, Rostock, Hamburg, Bonn, Bayreuth und den MBC eingetütet sein.

Die Oldenburger Multifunktionshalle (6200 Zuschauer) gilt als Stimmungstempel. „Oldenburg ist extrem heimstark. Sie brillieren am offensiven Brett und verteidigen hart“, sagt Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel, „DeWayne Russell ist dazu in herausragender Form und führt diese Mannschaft beeindruckend an. Wir haben im Pokal in Oldenburg ein tolles Spiel gezeigt. An diese Leistung wollen wir anknüpfen.“ Im Pokal-Viertelfinale Anfang Dezember gab es ein hauchdünnes 85:83 für die Oldenburger. In der BBL hatten sich die Heidelberger Ende Oktober mit 102:94 nach Verlängerung durchgesetzt. Wartet also auf beide Fangruppen der dritte Thriller?

Würzner und Vargas dabei?

„Es gilt für uns, auswärts mit der gleichen Energie zu spielen wie in den Heimspielen“, sagt Alex Vogel, „klar ist aber auch, dass wir für einen Sieg in Oldenburg an unser Maximum gehen müssen.“ Das bekräftigt Iisalo, der in den Sachen Ballbesitz inklusive Rebounding und Turnover die Schlüsselelemente für den Erfolg sieht. „Wir müssen bereit sein, insbesondere für die Oldenburger Intensität in der Verteidigung“, hat der Finne seiner Mannschaft eingeimpft.

Ob die „Rückkehrer“ Niklas Würzner und Kapitän Akeem Vargas im Kader stehen? Beide befinden sich auf einem guten Weg. Nach dem Heimspiel gegen Crailsheim zu urteilen, ist Würzner einen Tick weiter, doch festlegen wollte sich Heidelbergs Headcoach nicht: „Wir werden sehen, wo beide am Ende der Woche stehen.“ acaj