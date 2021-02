So stark wie ein Tiger, so groß wie eine Giraffe oder so schnell wie ein Leopard. Zuerst denken wir an ein Faschingslied, aber hinter den Tiernamen steckt mehr Fitness als wir vermuten.

Christian Beck macht’s vor: So sieht die Ausgangsposition der Raupe aus. © Beck

Seit ein paar Jahren gibt es den Trend zurück zu den tierischen Bewegungen – den Animal Moves. Eine Trainingsmethode, die für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und sehr effektiv ist.

Wie unsere Vorfahren müssen Tiere auf der Jagd schnell und beweglich sein. In den vielen Jahren der Evolution haben wir uns archetypische Bewegungsmuster, wie beispielsweise auf allen Vieren zu laufen oder zu hüpfen, abtrainiert. Durch das Training mit den tierischen Bewegungen können wir die früheren Bewegungsmuster wieder trainieren und werden beweglicher, regen den Stoffwechsel an und stärken unsere Rumpfstabilität.

Eher unnatürlich

An den typischen Trainingsgeräten, die wir in den vielen Fitnessstudios finden, trainieren wir Bewegungsabläufe, die eher unnatürlich für unseren Körper sind und damit weniger effektiv für die Gesamtheit des Körpers. Wir führen die meisten Übungen an Geräten im Sitzen aus, was nicht unseren natürlichen Bewegungen entspricht und auch nicht die wichtige Rumpfmuskulatur unterstützt.

Statt wie bei vielen anderen verbreiteten Fitnessübungen auf der Stelle zu bleiben, bewegen wir uns wie Tiere während der Übung fort. Verschiedene Varianten und Bewegungsformen sind möglich, der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt.

Beim Animal Move müssen wir bei der Ausführung die Muskulatur des kompletten Körpers anspannen, um die Bewegungen korrekt ausführen zu können. Der Vorteil für Einsteiger ist, dass man bei dem Training ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert und sich dabei nicht mit einem vielleicht zu schweren zusätzlichen Gewicht überlasten kann. Dazu können wir die Intensität der Übungen an die eigene Fitness anpassen. Von den Übungen gibt es viele zur Auswahl, vom Einsteiger bis zum Profi.

Die Bewegungen sind sehr gut für Kinder geeignet, da diese in spielerischer Weise erlernen können und sich in die Tiere ein wenig hineinversetzen können.

Dazu gibt es noch eine andere Sache bei den Animal Moves, die ganz bestimmt neu für uns sein wird: Wir benutzen für die Übungen keine Wiederholungszahlen (wie bei Liegestützen, Klimmzügen, Dips und ähnlichen), sondern setzen uns ein zeitliches Ziel – beispielsweise zwei Minuten mit einer Stoppuhr. Und das so sehen die Vorteile des Animal Moves aus:

Wir trainieren Kraft, Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten gleichzeitig.

Die große Vielfalt der Animal Movements und die unendlichen Kombinationsmöglichkeiten machen sie viel abwechslungsreicher und spaßiger als eintönige Standard-Fitnessübungen.

Durch den Spaß mit den Animal Movements werdet ihr automatisch mehr Zeit für Bewegung im Alltag haben – und dadurch schneller gesund und fit werden.

Kleine Tipps vor dem Start

Wärmt euch mit bekannten Übungen auf und die Handgelenke ein wenigen kreisen und dehnen, da diese beim Animal Moves mehr belastet werden.

Langsam mit den Übungen beginnen und auf das Körpergefühl hören, die Übungen müssen nicht gleich in Perfektion ausgeführt werden.

Die Animal Moves schön und langsam ausführen, damit die Übungen dabei in voller Wirkung zu spüren sind und ihr bemerkt, welche Muskeln ihr anspannen müsst.

Ihr benötigt für das Work-out etwa 30 Minuten Zeit und einen Raum mit ein wenig Platz für die Ausführung der Übungen.

Macht am besten vorab ein kurzes Warm-up. Joggt dafür fünf bis zehn Minuten auf der Stelle, macht Hampelmänner oder springt Seil, damit der Kreislauf so richtig in Schwung kommt und sich die Muskeln schon etwas aufwärmen können.

1. Übung – Ente: Geht in die tiefe Hocke und bleibt weit unten mit Körper während der Bewegungen. Der Oberkörper bleibt gerade und die Knie zeigen in Richtung den Fußspitzen. Bewegt euch Schritt für Schritt vorwärts. Das Becken bleibt tiefer als die Kniegelenke. Füße komplett abrollen, um das Sprunggelenk so weit wie möglich zu öffnen. Am Anfang könnt ihr die Schritte kleiner halten und die Hände auf den Oberschenkeln abstützen.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene 60 Sekunden.

2. Übung – Frosch: Geht in die tiefe breite Hocke, die Ellenbogen befinden sich zwischen den Knien. Mit einem kräftigen Sprung landet ihr zuerst auf den Händen und dann auf den Füßen. Das Becken wieder absenken und weiterspringen. Mit kleinen Sprüngen beginnen und die Belastung Schritt für Schritt steigern. Achtet auf die Körperspannung.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene: 60 Sekunden.

3. Übung – Bär: Geht mit allen Vieren auf den Boden. Die Arme und Bein sind so weit wie möglich gestreckt und der Rücken ist gerade. Der Bär bewegt sich immer im Passgang, das bedeutet die Arme und Beine bewegen sich auf derselben Seite nach vorne. Die Gegenseite bleibt solange am Boden. Geht also immer erst mit der einen Seite eine Bewegung nach vorne und zieht dann die andere Seite nach. Ruhig nach jedem Schritt ein wenig zurück federn, damit die Dehnung im Gesäß und Rückseite Oberschenkel verstärkt wird. Nach ein wenig Übung könnt ihr den Bärengang auch rückwärts ausprobieren.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene: 60 Sekunden.

4. Übung – Känguru: Geht in die leichte Hocke, den Rücken gerade und der Kopf aufrecht. Die Arme vor dem Brustkorb anwinkeln. Aus der Ausgangsposition ohne Schwung noch vorne springen. Beim Sprung den ganzen Körper und die Arme seitlich am Körper vorbei strecken. Wieder sanft in der leichten Hocke landen und sofort weiterspringen. Mit kleinen Sprüngen beginnen und die Belastung Schritt für Schritt steigern. Spannung die ganze Zeit beibehalten und versuche, weit vorne auf dem Fußballen zu bleiben.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene: 60 Sekunden.

5. Übung – Krabbe: Geht rücklings auf alle Viere. Das Gesäß leicht vom Boden abgehoben, der Rücken zeigt zum Boden und der Bauch nach oben. Die Schultern sind vom Kopf weggedrückt. Die Hände sind unterhalb der Schultern, nach außen gedreht und die Finger gespreizt. Dann geht es im Kreuzgang nach vorne. Zuerst das rechte Bein nach vorne bewegen, dann den linken Arm, weiter das linke Bein und dann den rechten Arm. In dieser Bewegungsreihenfolge weiter nach vorne bewegen. Den Rumpf bei der Übung stabil halten, also nicht nach links oder rechts zu schwingen. Spannung in den Fingern beibehalten und in den Boden greifen.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene: 60 Sekunden.

6. Übung – Raupe: Geht in die Standbeuge. Die Beine wenn es geht gestreckt lassen, den Oberkörper nach vorne neigen und die Hände auf den Boden. Die Fersen nahe am Boden, um die Dehnung an der Beinrückseite zu verstärken. Langsam die Hände nach vorne setze und den Körper folgen lassen, ohne die Füße zu bewegen. Die Körpermitte angespannt lassen und mit den Händen soweit nach vorne gehen, dass der Rücken noch ein wenig rund ist. Die Hände am Boden stabilisieren und langsam mit den Füßen hinterher tippeln. In der Ausgangsposition zur nächsten Bewegung übergehen. Die Bauchmuskeln bei den Übungen die ganze Zeit angespannt lassen.

3 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Belastung: Anfänger 45 Sekunden, Fortgeschrittene: 60 Sekunden.

Cooldown: Nach dem Work-out machen wir ganz langsame Bewegungen mit niedriger Intensität, damit der Kreislauf sich langsam beruhigt und der Herzschlag sich verlangsamt. Baut ein paar Dehnübungen ein, solange die Muskulatur noch warm ist. Diese helfen unserem Körper beim Entspannen.

Info: Fotos zu den einzelnen Übungen dieses Work-outs gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de