  Anmeldeschluss für Social-Media-Schulung

Region. Die ersten beiden Online-Social-Media-Schulungen der drei baden-württembergischen Fußballverbände stießen auf große Resonanz. Das Fazit der Teilnehmenden fällt durchweg positiv aus. Facebook, Instagram, TikTok – alles schon mal gehört, aber was bringt das meinem Verein? Eine Antwort auf diese Frage bekamen insgesamt 60 Teilnehmende. Die drei Social-Media-Redakteure Katharina Guthmann (Baden), Fridolin Wernick (Südbaden) und Rebecca Schriefers (Württemberg) referierten über Chancen und Ziele für Vereine, veranschaulichten anhand von Best-Practice-Beispielen und gaben den Teilnehmer Raum zum Entwickeln eigener Ideen. Die nächste Social-Media-Schulung für Beginner ist am Dienstag, 9. März, 18 Uhr. Sie richtet sich an Vereinsmitglieder, die noch keine oder wenig Erfahrung mit Social Media haben. Fortgeschrittene werden am Mittwoch, 10. März, 18 Uhr, geschult. Das Angebot am Mittwoch, 17. März, 18 Uhr, richtet sich an Vereinsmitglieder, die sich mit anderen Ehrenamtlichen über ihre jeweiligen Erfahrungen austauschen möchten. Anmeldeschluss für alle drei Schulungen ist am Sonntag, 7. März. Bei Fragen steht Fridolin Wernick per E-Mail oder Telefon 0761/2 82 69 26 zur Verfügung.

Zum Anmeldeformular für alle drei Social-Media-Angebote geht's hier.

