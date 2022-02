Anpassung bringt Erfolg

Mit einer Wende nach der Pause hin zu mehr Konzentration und Konsequenz sicherte sich die HG Oftersheim/Schwetzingen II in der Handball-Badenliga gegen die SG Leutershausen II einen 29:20 (10:9)-Auswärtssieg. Damit stand das Perspektivteam des Vereins kurzfristig alleine an der Tabellenspitze – Hardheim verlor gegen Plankstadt und kommt in zwei Wochen zum Abschluss der Vorrunde nach Schwetzingen. Allerdings hat die HG mehr Partien ausgetragen als der Rest der Liga. Nur einen Tag später musste das Team die Spitze für Viernheim räumen.

Wer aus der Ferne angesichts des niedrigen Halbzeitstandes von einer leidenschaftlich ausgetragenen Abwehrschlacht ausgeht, muss vom Chronisten enttäuscht werden. Das angestrebte Tempospiel bei den Gästen fand nicht statt, hinzu kamen ein paar Unzulänglichkeiten im Abschluss, die sich nicht unbedingt eine sattelfeste SGL-Defensive auf die Fahnen schreiben darf. Auf der anderen Seite war ein schleppender Vortrag der Hausherren in ihren Angriffsbemühungen zu erleben. „Doch diese Angriffe haben sie am Ende irgendwie noch durchgewurschtelt“, bedauerte HG-Coach Julian Zipf, bevor er zu seinem nächsten Termin, seinem Job als Co-Trainer der „Ersten“ in der 3. Bundesliga, nach Haßloch eilte.

Rasende Wende

Die Wende im Spiel, die Zipf dann wesentlich besser gefiel, deutete sich nach dem Seitenwechsel rasend schnell an. Zehn Sekunden dauerte es nur, bis Felix Kruse den nächsten HG-Treffer setzte. Ein Siebenmeter wurde noch vergeben, dann nahm der fast einseitige Torreigen aber an Fahrt auf, bis die HG über 14:11 bis auf 20:13 wegzog.

Die Begegnung war damit schon entschieden. „Wir hatten jetzt eine sehr gute Abwehr- und Torwartleistung. Patrick Netscher gefiel mit dabei mit vielen guten Aktionen in der Defensive. Daraus resultierend endlich auch mal ein paar Gegenstöße für uns“, fasste Julian Zipf die Schlussphase der Partie zusammen. So durfte er ohne Gefahr munter durchwechseln und Varianten ausprobieren, zumal er der Not gehorchend und die Situation einer spielfreien Bundesligajugend nutzend, gleich drei Nachwuchsakteure in seinen Kader berufen hatte. mj

HG: Cule, Back; Trunk (5), Redmann (1), Seidenfuß (6), Kruse (4), Grimm, Zaum (1), Zimprich (2), Thüre (2), Lahme (4), Fichtner (2), Netscher (2), Schmitt.