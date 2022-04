„Arbeit des Trainerteams mit Füßen getreten“

Große Erwartungen bieten die Gefahr einer noch größeren Fallhöhe. Die Spielerinnen der Kurpfalz-Bären mussten dies am eigenen Leib erleben. Als Favoritinnen fuhren sie zum MTV Heide – und wurden dort böse überrascht. Der bis Samstagabend Tabellen-Vorletzte übertrumpfte Ketsch und fügte den Bären durch das 33:32 (19:19) den nächsten Rückschlag zu. „Das war blamabel“, sagte Trainerin Franziska Steil. „Meine Arbeit und die meines Trainerteams ist mit Füßen getreten worden. Was wir in der ersten Halbzeit in der Abwehr geboten haben, hatte nichts mit Zweitliga-Handball zu tun.“

Deutliche Worte, die Spuren hinterlassen dürften. Dabei überließen die Verantwortlichen im Vorfeld nichts dem Zufall. Bereits am Freitag machte sich der Reisetross auf gen Norden. In Henstedt-Ulzburg wurde das Nachtquartier aufgeschlagen und nach einer Einheit am Morgen waren die Vorzeichen blendend – zumindest auf den ersten Blick. „Wir haben alles machbar gemacht, damit sich die Mannschaft wohlfühlt“, sagte Steil. „Die Rahmenbedingungen waren optimal, aber die Mannschaft hat es vergeigt.“

Bären-Trainerin Franziska Steil (l.) – hier im Gespräch mit Amelie Möllmann – ist nach der blamablen Leistung beim MTV Heide bedient. © Lenhardt

Erneut gerieten die Bären schon in der Anfangsphase auf die Verliererstraße. Außenseiter Heide hatte vor dem Anwurf erst vier Siege eingefahren, startete mit einem 5:1 aber optimal. Etwas besser sah es aus Sicht der Gäste dann nach zwölf Minuten aus, nachdem Torhüterin Johanna Wiethoff zum 8:9 verkürzt hatte. Vor 108 Zuschauern rief Rebecca Engelhardt in Heide als einzige Bären-Spielerin neben Nachwuchstalent Lara Frey Normalform ab, bestätigte Steil: „Sie haben sich gewehrt.“ Aber eine gute Engelhardt und eine talentierte Frey reichen eben nicht. Auch nicht gegen einen Aufsteiger. Daran ändern auch die elf Tore von Cara Reuthal nichts.

Undiszipliniertheiten und Hektik

In der zweiten Halbzeit erholte sich Ketsch zwar und es sah sogar so aus, als könnten die Kurpfälzerinnen den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen (26:30/48.). Dann folgte aber der nächste Bruch, der von Undiszipliniertheiten und Hektik begleitet wurde. „Gerade mit unserer Erfahrung hätten wir den Vorsprung über die Zeit retten müssen“, polterte Steil. „Bei uns sind Spielerinnen unter Vertrag, die andere Ambitionen haben, die höher spielen wollen. Das war ein Spiel, das im Kopf entschieden wurde, und uns hat heute mal wieder der Kopf gefehlt.“

Viel Zeit, um die Blamage aufzuarbeiten, bleibt nicht. Schon am Mittwoch geht es daheim gegen die TG Nürtingen weiter (Anwurf: 20 Uhr). „Ich habe der Mannschaft deutlich gesagt, wie enttäuscht ich bin. Das war keine gute Leistung. Wir haben zwei Tage Zeit, um den Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten“, sagte Steil.

Bangen muss sie um den Einsatz von Amelie Möllmann, die in Heide an der Schulter behandelt werden musste. Sophia Sommerrock wird noch nicht zurückkehren. Die Linkshänderin wäre neben Engelhardt die zweite Mentalitätsspielerin, die den Bären in der aktuellen Phase gut zu Gesicht stehen würde. In der Tabelle liegt Ketsch weiter auf Platz acht. Der anvisierte fünfte Platz gerät aber zunehmend außer Reichweite.

Bären: Wiethoff (1), Longo; Hinzmann (2), Feiniler (3), Haupt (1), Torras, Reuthal (11/5), Möllmann, Krogh, Frey (1), Engelhardt (6), Eckhardt (7). fred

