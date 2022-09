Armbruster gewinnt das Stechen

Reilingen. Nick Armbruster vom Reiterverein Schutterwald gewann beim Reitturnier am Sandweg die abschließende Springprüfung der Klasse M mit Stechen. Insgesamt waren sieben Reiter ins Stechen gekommen. Julia Kohler vom Reiterverein Eppelheim belegte den dritten Platz und Elena-Malin Reitzner vom Reiterverein Schwetzingen landete auf dem sechsten Platz.

Im Viereck endete das Turnier mit einer Dressurprüfung der Klasse M. Hier war Fabienne Böckmann von der TG Birkighöfe Eppelheim erfolgreich. Laura Bach vom Reiterverein Mannheim kam auf den zweiten Platz.

Insgesamt waren für das dreitägige Turnier 770 Nennungen eingegangen und wurde den zahlreichen Besuchern guter Reitsport sowohl in der Dressur als auch im Springen und bei den Führzügelwettbewerben geboten. Der gastgebende Verein war mit mehreren Reitern vertreten. Lara Triebskorn sicherte sich im Springen mit ihrem Pferd „Diadam“ einen dritten Platz in der Springprüfung Klasse A** und einen 13. Platz Springprüfung Klasse A*, Franziska Dörfer kam mit „Lucky Devil“ in der Dressur auf einen vierten und siebten Rang, Toni Hoffmann, Josephine Kuschka und Maximilian Klein im Führzügelwettbewerb unter die besten drei. aw