ASV dreht die Partie

In der Fußball-Landesliga hat der ASV Eppelheim den FV Nußloch 4:2 geschlagen. Der FV ging durch Jonas Maisch in Führung (10.). ASV-Trainer Frank Engelhardt reagierte in der Pause mit einem Dreifachwechsel. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Gastgeber durch Leon Ziemski (55.), Max Weiss (57.) und Paul Brömmer (60.) das Spiel. Nußloch gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 67. Minute durch Alawneh. Es entwickelte sich ein rassiges Duell mit guten Chancen auf beiden Seiten. Leon Ziemski sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute zum 4:2 für die Entscheidung.

ASV: Machmeier, Schwarz (46. Heinl), Zeilfelder (60. Hildebrandt), Martin (46. Ziemski), Lehr, Domingos, Weiss, Schleich (46. Über), Bauer, Barth, Brömmer. ms

Leon Ziemski macht beim 4:2 des ASV Eppelheim gegen Nußloch mit zwei Toren den Unterschied. © Fischer