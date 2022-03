Am Mittwoch-Spieltag der Fußball-Kreisklase B feierten die TSG Eintracht Plankstadt II und der SV 98 Schwetzingen II Siege, der SV Rohrhof II kassierte eine Niederlage.

TSG Eintracht Plankstadt II – SC Rot-Weiß Rheinau II 1:0 (1:0)

Plankstadt II hatte das Spiel von Anfang an im Griff und ging in der 28. Minute hochverdient durch Tobias Torka in Führung. Es bahnte sich ein

...