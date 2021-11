Auch im neuen Sportpark geht die Heimmisere weiter

Auch auf dem neuen Platz im Sportpark Süd konnte der Fußball-Landesligist FV Brühl seine Heimmisere nicht beenden, beim 2:2-Unentschieden gegen die TSG Lützelsachsen musste die Elf von Trainer Volker Zimmermann allerdings fast die komplette Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Bereits in der fünften Minute schickte der Schiedsrichter FV Schlussmann Sinan Bal mit Rot vom Feld.

Bal klärte außerhalb seines Strafraums den Ball unglücklich mit der Hand, da er der letzte Mann war, sah er die Rote Karte. Trotz Unterzahl setze der FVB die ersten Akzente. In der 12. Minute brachte Alagie Camara frei vor Keeper Pascal Jurek den Ball nicht an ihm vorbei im Tor unter. Nur sechs Minuten später machte er es als Vorbereiter besser, er umkurvte vier Gegenspieler, legte zurück auf Florian Härer, der zum 1:0 einschoss (18.). Zunächst verhinderten Latte und Pfosten nach Schüssen von Patrick Morscheid und Härer einen weiteren Brühler Treffer (30.).

Dann stand aber wieder Camara im Mittelpunkt, er erhöhte mit eine satten Schuss auf 2:0 (36.). Der für Bal eingewechselte Deniz Tanyeri zeigte in der 40. Minute das er nichts verlernt hat, er lenkte den Ball nach einem Kopfstoß von Sebastian Weihrich über die Querlatte.

Die Gäste nutzen nach Wiederanpfiff ihre nummerische Überlegenheit und drängten auf den Ausgleich. Edin Muharemovic nutze eine Flanke von Allesandro Carocci aus kurzer Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer (67.). Auf der Gegenseite hatte Aron Späth die Chance den alten Abstand wieder herzustellen, Keeper Jurek klärte seinen abgefälschten Schuss ins Toraus (73.). Glück hatte die TSG in der 83. Minute, Jurek lenkte den Ball nach einem Kopfstoß von Patrick Szarka an die Querlatte. Der FVB wehrte sich gegen den Ausgleichstreffer, musste ihn aber in der Nachspielzeit doch hinnehmen. Philipp Trautmann fiel der Ball vor die Füße, was er zum 2:2-Endstand nutzte (93.). „Je länger das Spiel dauerte, umso schwerer wurde es für uns zu zehnt. Am Schluss hat die Kraft immer mehr nachgelassen“, sagte Brühls enttäuschter Trainer nach dem Schlusspfiff.

FVB: Bal – Härer, Diederichs (6. Tanyeri), Hoffmann, Böckli, Späth (75. K. Heuberger), Szarka, Camara, Weiß (78. J. Heuberger), Dorn, Morscheid (90. Kappes). vm