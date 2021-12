Auch nach Rückzug attraktiv

Die Schachvereinigung 1930 Hockenheim hat auf das Interview unserer Zeitung mit dem noch amtierenden Ehrenvorsitzenden Dieter Auer (Ausgabe vom 25. November) reagiert und eine Pressemitteilung verfasst, unterzeichnet vom Vorsitzenden Professor Dr. Bernd Straub.

Darin heißt es einleitend: „ Dieter Auer hat viel in sein Hobby Schach investiert, er hat den Verein mit aufgebaut, gemanagt und zu Erfolgen geführt. Zu Recht hat er dafür Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten. Jedoch war am Erfolg nicht nur ein Einzelner beteiligt. Zahlreiche Organisatoren unterstützt vom Engagement vieler Mitglieder trugen ebenso zum Gesamterfolg bei wie namhafte Spielerpersönlichkeiten und die Sponsoren.“ Aus diesem Grund sei der Schachvereinigung diese Stellungnahme wichtig.

Bereits in der vergangenen Hauptversammlung im Februar 2020 sei erkannt worden, dass aufgrund der rückläufigen Sponsoring-Einnahmen zukünftig kürzergetreten werden muss. Damals sei der Gedanke entstanden, in der kommenden Saison nur noch mit einem deutschen Team und wenigen ausländischen Spielern anzutreten. Doch dann habe die Corona-Pandemie die finanzielle Einnahmeseite des Vereines beeinträchtigt.

Unsichere finanzielle Lage

Im Juli sei in einer Bundesligabesprechung nach Analyse der Finanzen mit der dramatischen Verringerung der Einnahmen deutlich geworden, dass sich eine Teilnahme anDeutschlands höchster Liga nicht finanzieren lasse. In einer weiteren Besprechung – keiner Vorstandssitzung – am 20. August, an der auch Spieler teilgenommen hätten, sei vereinbart worden, sich aus der Liga zurückzuziehen.

Dazu heißt es in der Mitteilung Straubs: „Gründe dafür waren zum einen die unsichere finanzielle Lage und zum anderen der Rückzug von zentralen Organisatoren. Auch die zunehmenden bürokratischen Bundesliga-Auflagen und die sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Unsicherheiten haben die Entscheidung beeinflusst. Dieter Auer verließ die Besprechung aus persönlichen Gründen frühzeitig.“

Saison zu teuer

Selbst die Bereitschaft einiger Spieler, auf Teile des Honorares zu verzichten, und die Idee, ein Team mit ausschließlich deutschen Spielern zu stellen, habe nicht ausgereicht, um eine neue Saison in der Beletage mit einem auf zwei Drittel reduzierten Etat zu bestreiten.

Daraufhin sei Dieter Auer auf eigenen Wunsch von seinen Ämtern und Funktionen zurückgetreten. Es sei am 1. November der Rücktritt aus seinen Ehrenämtern und mit Wirkung zum Jahresende aus dem Verein erfolgt. „Klärende Gesprächsversuche wurden mehrfach abgelehnt. Dies bedauert der Verein zutiefst“, schreibt der Vorstand.

Für den 12. November sei eine erweiterte außerordentliche Vorstandssitzung einberufen worden, um im Vorfeld auf die geplante Hauptversammlung im Februar 2022 die Fragen der offenen Geschäftsstelle und die Besetzung des Schatzmeisters zu besprechen. Da Dieter Auer keine Ämter und Funktionen mehr wahrnimmt und sein selbstgewählter Austritt bevorsteht, habe die Sitzung ohne persönliche Einladung an ihn stattgefunden.

Bezug nehmend auf das Interview dieser Zeitung mit dem Vorsitzenden Bernd Straub unter der Überschrift „Lieber ein gesunder als ein insolventer Verein“ wird betont, dass der Schachvereinigung 1930 in der Bundesliga in der Vergangenheit nie eine Insolvenz gedroht habe, aber durch eine erneute Bundesligateilnahme die bisherige finanzielle Stabilität stark gefährdet worden wäre. „Durch den rechtzeitigen Rückzug aus der Bundesliga profitiert der Verein, da finanzielle Reserven verbleiben und Kautionen zurückfließen“, schreibt der Verein. Auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler habe diesen Standpunkt mit seiner Aussage während der 90-Jahr-Feier unterstützt, „mit Weitsicht und im Sinne des Vereins“ gehandelt zu haben.

„Verständlicherweise ist Dieter Auer über den beschlossenen Bundesliga-Rückzug sehr betroffen. Jedoch müsste dies kein Grund sein, alles hinzuwerfen. Die Schachvereinigung 1930 Hockenheim ist ein Verein, auf den man stolz sein darf. Sie kann auf spannende Bundesliga-Jahre und zahlreiche Erfolge zurückblicken“, betont die Vereinsführung.

Und es gehe weiter: Die erste Mannschaft spiele nach ihrem Rückzug aus der Bundesliga künftig in der badischen Oberliga, gestützt durch die ehemaligen Bundesligaspieler David Baramidze und Rainer Buhmann. „Auch die Jugendabteilung entwickelt sich zurzeit mit den 27 Kindern und Jugendlichen über alle Maßen gut. Die Kids treffen sich regelmäßig in der Zehntscheune zum gemeinsamen Training und zum königlichen Spiel.“

Die Schachvereinigung kehre damit zurück zu ihren Wurzeln „und wird wieder etwas lokaler und bodenständiger, aber dadurch für ihre Mitglieder nicht weniger attraktiv“, heißt es vonseiten des Vereins in der Mitteilung. zg