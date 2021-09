Nach dem Raketenstart in die Saison der Fußball-Kreisklasse B mit drei Siegen in drei Partien ist beim SC Olympia Neulußheim II nun nach zwei Niederlagen in Folge Ernüchterung eingekehrt. Insbesondere das 1:4 der Vorwoche gegen den damals noch sieglosen FC Hochstätt Türkspor II schmerzt noch nach bei Spielausschuss Felix Büchner. „Es ist genau das eingetreten, wovor ich gewarnt hatte. Man sollte keinen Gegner unterschätzen“, so Büchner.

„Nach der daraus resultierten verdienten Niederlage gegen Hochstätt II und der knappen Niederlage gegen Plankstadt II sollte jedem klar sein, das wir zwar gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren können.“ Die Möglichkeit, eine Trendwende einzuleiten, besteht am Donnerstag, wenn das Nachholspiel gegen den SV 98 Schwetzingen II ansteht, ein Gegner, der sich mit zwei Siegen und ebenso vielen Niederlagen im Tabellen-Mittelfeld wiederfindet.

Den derzeitigen Abstand von drei Punkten will Büchner halten oder bestenfalls noch ausweiten. „Schwetzingen II ist eine neu zusammengestellte Mannschaft, die sich erst noch beweisen muss. Mit einem Sieg würden sie zu uns aufschließen. Das wollen wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verhindern und Schwetzingen II mit drei Punkten auf Distanz halten“, gibt er die Marschroute für sein Team vor. wy