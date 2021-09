Auf eigene Stärke setzen

„Das wird eine superschwere Auswärtsaufgabe, bei der wir sicher vor viele Probleme gestellt werden“, prognostiziert Trainer Sascha Kuhn. Seiner HSG St. Leon/Reilingen steht am Sonntag, 26. September, das zweite Saisonspiel bevor – zu Gast bei der SG Kappelwindeck/Steinbach. Ziel wird es von Anfang an sein müssen, die nach seiner Einschätzung „sehr homogenen Gastgeberinnen, die einen abgezockten Handball spielen“, erst gar nicht in ihr schnelles Angriff-Abwehr-Spiel mit mehreren Deckungsvarianten kommen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SG stand der HSG bereits in einem Vorbereitungsspiel gegenüber. Vor allem mit dem starken Rückraum der schnellen, technisch sehr gut ausgebildeten Handballerinnen vom nördlichen Fuße des Schwarzwaldes tat sich die HSG schwer. Kappelwindeck/Steinbach belegt derzeit mit zwei Siegen und einer Niederlage Tabellenplatz drei.

„Wollen zeigen, was wir können“

Auf Kreisläuferin Anna Michl muss die HSG gegen Kappelwindeck/Steinbach verzichten. © Lenhardt

„Wir müssen uns auf uns konzentrieren, unsere Leistung abrufen und schauen, was möglich ist“, weist Allrounderin Jana Pahl darauf hin, dass auch dieser Gegner schlagbar ist, da er in seinem ersten Rundenspiel zwei Zähler in Ketsch abgeben musste.

„In Kappel gewinnen nicht viele Mannschaften, aber wir fahren am Sonntag dahin, weil wir zeigen wollen, was wir können, nicht um Punkte dort zu lassen, sondern um die zwei vom ersten Spiel gegen Bietigheim wiedergutzumachen“, zeigt sich der HSG-Coach unterdessen kämpferisch. Kuhn hat seine Spielerinnen in den jüngsten Trainingseinheiten auf die Herausforderung bei der SG eingestellt, bei der er bis auf Kreisläuferin Anna Michl, die sich am Mittwoch am linken Knie verletzt hat, auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann. led

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2