Sieben Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga absolviert. Noch immer wartet der Aufsteiger SG Oftersheim auf den ersten Sieg, noch ist das keine Situation, die die Verantwortlichen am Hardtwald in Panik versetzt, doch auch in der sportlichen Komfortzone wird es allmählich ungemütlich. „Wir haben einfach sehr viele Verletzte und dazu noch einige Kranke“, führt Yannick Brauch aus der

...