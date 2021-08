Aus für die SG Oftersheim

Die SG Oftersheim ist im Halbfinale des letztjährigen Kreispokal-Wettbewerbs ausgeschieden. Die Mannschaft von Neutrainer Daniel Katsch unterlag dem Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim mit 0:2.

Mit dem 17-jährigen Jonas Albrecht schickte Katsch einen A-Jugend-Spieler in die Startformation. Es entwickelte sich vom Anpfiff weg ein temporeiches und ausgeglichenes Spiel, das leichte optische Vorteile für die SG Oftersheim hergab. Ein Klassenunterschied war im ersten Durchgang nicht zu erkennen. Über die aktiven Außen Kevin Limbeck und Lukas Mampel spielten die Gastgeber druckvoll nach vorne, während die Abwehrreihe souverän stand. Die größte Chance hatte der 18-jährige Kassem Arbaoui, der nach einer Drei-zu-eins-Überzahl zum Abschluss kam, dessen Ball aber gerade noch von der Linie gekratzt wurde.

Oftersheims Tristan Grün (l.) liefert sich einen intensiven Zweikampf. © Nowey

Auch der zweite Durchgang begann ausgeglichen und erst in Folge einer Standardsituation ging der Favorit aus Südhessen in Führung. Nach einem Freistoß bekam Oftersheim den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Brandon Wileys Kopfball-Bogenlampe senkte sich hinter SGO-Schlussmann Norman Khan ins Netz zum 0:1 (60.). Oftersheim schüttelte sich kurz, blies dann zum Gegenangriff und drängte auf den Ausgleich. Limbeck hatte die große Chance auf das 1:1 und auch ein Kopfball von Tristan Grün verfehlte das Gehäuse der Amicitia. Auf der Gegenseite war Khan bei zwei Kontergelegenheiten der Viernheimer zur Stelle und hielt seine Farben im Spiel. Als die SGO in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte, fuhren die Gäste noch einen Konter und besorgten durch Paul Evet das 0:2 (88.). Die Partie war entschieden.

Die SG Oftersheim zeigte eine couragierte Leistung, belohnte sich aber letztlich nicht. Im Finale trifft der TSV Amicitia Viernheim nun auf den FV Brühl II. wy

