Ausflug der besonderen Art

Die Kurpfalz-Bären haben die weiteste Auswärtsfahrt der Saison gut verkraftet und sind zurück in der Erfolgsspur. Beim TSV Nord Harrislee gewann Ketsch nur eine Woche nach der 21:29-Pleite gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 25:19 (10:10). Damit gehört das Team von Trainerin Franziska Steil auch weiterhin zur Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga der Frauen.

Die ehemalige Kreisläuferin hatte eine schwere Partie prognostiziert. Damit lag sie richtig, denn das Nordlicht machte es den Bären, die ohne Leonie Moormann, Jule Haupt und Lara Eckhardt antraten, über weite Strecken nicht einfach. Kapitänin Sina Michels bestätigte: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns dann aber immer mehr gefangen und ruhig weitergespielt. Man merkt dann eben doch, dass wir die Erfahrung aus der ersten Liga mitgenommen haben.“

Für die Linkshänderin war es eine Anreise der besonderen Art. Im Alltag arbeitet sie als Lehrerin und unter der Woche stand sie aufgrund eines Landschulheim-Aufenthalts im Training nicht zur Verfügung. Auch die Abfahrt verpasste Michels. Doch in der Holmberghalle wollte sie trotzdem dabei sein. Sie setzte sich am Samstagvormittag in den Zug, fuhr bis Flensburg und wurde dort vom Mannschaftsbus eingesammelt. Der übrige Tross hatte in Henstedt übernachtet und war nach einem kurzen Anschwitzen weitergefahren. „Das lief absolut problemlos“, sagte Michels. „Ich konnte mich während meiner Fahrt vom Ausflug mit der Klasse erholen und in Flensburg ist in der Nähe des Bahnhofs ein kleiner Park. Dort war ich spazieren und habe die Zeit überbrückt.“

Mit der Erholung war es dann aber rasch vorbei, obwohl: Die Bären verschliefen den Auftakt in die Partie komplett und kamen selten zu Abschlüssen. Auf der anderen Seite traf der TSV in etwas mehr als acht Minuten fünf Mal. Steil hatte im Vorfeld gesagt: „Ich weiß nicht, was es dort vor Heimspielen für die Spielerinnen gibt, aber sie machen den Eindruck, als würden sie zu Hause 20 Prozent mehr aus sich herausholen können.“

Erster Treffer von Torras Parera

Ihre Warnungen fanden zunächst kein Gehör. Auch die von Steil hervorgehobene Madita Jeß war nicht zu stoppen. Erst nach einer Auszeit gelang Lena Feiniler der Ausgleich zum 7:7 (21.). Inzwischen hatten sich die Bären gefangen und beim Anschlusstreffer zum 9:10 gab es noch eine Premiere zu bejubeln. Mireia Torras Parera, die vom spanischen Erstligisten BM Granollers nach Ketsch gewechselt war, erzielte ihren ersten Treffer. Bislang hatte sie mit großen Anpassungsproblemen auf dem Feld zu kämpfen. Geschäftsstellenleiter Christian Lange fügte aber hinzu: „Menschlich ist sie total engagiert und in der Mannschaft angekommen.“ Es war ein klassischer Brustlöser, denn nur einen Angriff später legte die Mittelfrau nach.

Nach Wiederbeginn war der Bären-Zug dann nicht mehr zu stoppen. „Unsere Trainerin hat uns in ihrer Pausenansprache noch einmal auf unsere Stärken hingewiesen. Wir haben die Fehler der ersten Halbzeit aufgearbeitet. Danach hatten wir mehr Zugriff in der Abwehr und eine bessere Chancenverwertung. Deswegen haben wir am Ende auch verdient gewonnen“, fand Michels, die mit ihrem Treffer zum 15:11 den entscheidenden 4:0-Lauf nach dem Seitenwechsel krönte. Nord Harrislee erholte sich nicht mehr, sodass sich Michels‘ Reiseaufwand zweifelsohne gelohnt hat.

Bären: Wiethoff, Longo; Michels (2), Hinzmann (3), Feiniler (4), Torras Parera (4), Sommerrock (3), Marmodee (3/2), Herrmann, Reuthal (6/6), Krogh, Engelhardt. mjw