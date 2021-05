Ausgedünnte Kurpfalz-Bären verpassen Überraschung haarscharf

Leverkusen. Einmal mehr haben sich die Kurpfalz-Bären nach einer starken kämpferischen Leistung um den verdienten Lohn gebracht. Beim Duell zweier personell dezimierter Mannschaften unterlag Ketsch am Mittwochabend denkbar knapp und ebenso unglücklich mit 25:26 (11:13) bei Bayer Leverkusen. Das Team von Trainer Adrian Fuladdjusch zog sich dabei zwar achtbar aus der Affäre, verpasste es aber einmal mehr, den Ertrag einzuheimsen. Mit zwei Zählern bleiben die Bären auf dem letzten Rang in der Handball-Bundesliga. „Obwohl wir das Schlusslicht sind, lassen wir uns nicht abschlachten“, hielt der Coach fest. „Wir hatten es in der Hand und wollten es auch mehr, aber die individuelle Qualität hat sich durchgesetzt. Ich bin mir sicher, dass auch die Mannschaft weiß, was sie geleistet hat. Der Sieg war 60 Minuten lang zum Greifen nah, das ist ein tolles Gefühl.“

Während die Werkselfen ihr zweites Spiel nach zweiwöchiger Quarantäne ohne Feldspielerin auf der Auswechselbank bestreiten mussten, fehlten auch den Bären zahlreiche Leistungsträgerinnen aus verschiedenen Gründen. Fuladdjusch machte aus der Not eine Tugend und funktionierte Linkshänderin Amelie Möllmann zur Kreisläuferin um. Die 19-Jährige machte ihre Sache blendend. Noch überzeugender war der Auftritt von Johanna Wiethoff, die auf mehr als ein halbes Dutzend Paraden kam, und im linken Rückraum entdeckte die eigentliche Spielmacherin Samira Brand ihre Torgefahr mit sechs Treffern.

Leverkusen merkte man dagegen die lange Pause an. In etlichen Szenen passte die Abstimmung nicht. Mit Marianna Ferreira Lopes und Mareike Thomaier übernahmen aber zwei Spielerinnen der Rumpftruppe von Trainer Martin Schwarzwald Verantwortung. Das Lager war sogar so sehr ausgedünnt, dass mit Anne Krüger die Co-Trainerin auf dem Spielberichtsbogen auftauchte. In einer fehlerbehafteten Partie legten die Gastgeberinnen meist vor. Die erste Bären-Führung gelang Rebecca Engelhardt nach etwas mehr als 19 Minuten. Sie war aber nur von kurzer Dauer, denn die ehemalige Ketscherin Svenja Huber besorgte das 9:8 für Bayer 04. Noch vor der Pause verloren die Bären etwas den Anschluss, weil ein Wurf geblockt und ein weiterer Versuch hinter dem Tor landete.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Beide Teams taten sich in der Offensive schwer und scheiterten entweder an den starken Torfrauen oder an den eigenen Nerven. Nun waren es aber die Bären, die stets einen Treffer in Front lagen. In die Schlussviertelstunde startete Ketsch dann sogar mit einer Zwei-Tore-Führung, doch auch diese konnten sie nicht lange halten. Nach einer Auszeit scheiterte Engelhardt an der Latte und vergab das 22:20. Leverkusen fand wieder zurück und konnte sich auf die gehaltenen Bälle von Kristina Graovac verlassen.

In der Schlussphase kam bei den Bären, die mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten, auch noch Pech hinzu. Thomaier scheiterte zunächst per Siebenmeter, doch im nächsten Angriff machte sie es besser und entschied die Partie, denn Engelhardts erneuter Anschluss änderte nichts mehr am Ausgang.

Die Bären waren nach dem Abpfiff kurzzeitig geknickt. Die Spielerinnen standen noch lange auf dem Feld beisammen und konnten es nicht fassen, dass sie auch nach dem 15. und somit letzten Auswärtsspiel der Saison mit leeren Händen dastehen. Fakt ist: So nah dran waren sie in dieser Spielzeit noch nie und mit diesem Wissen sollten sie auch in das Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 gehen.

Bären: Moormann, Wiethoff; Brand (6), Sommerrock (2), Marmodee (2), Fackel (4), Reuthal (6/5), Möllmann (2), Bühl, Engelhardt (2), Völker (1). mjw