Ausgleich fällt sehr spät

Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim spielte am Sonntag bei Türkspor Mannheim 1:1. Die Gäste taten sich schwer, ins Spiel zu kommen. Zu viele Fehler im Spielaufbau ermöglichten es den Gastgebern immer wieder, gefährlich vor dem Eppelheimer Tor aufzutauchen.

In der zehnten Minute musste der Eppelheimer Torwart Dominik Machmeier Kopf und Kragen riskieren, um gegen Kadir Seker zu retten. Auch in der 28. Minute fand Kadir Seker in Machmeier seinen Meister, der dessen Schuss noch über die Latte lenkte. In der zweiten Hälfte fand Eppelheim nach einer fast 30-minütigen Regenunterbrechung besser ins Spiel und kam zu den ersten guten Chancen. Nachdem Domingos in der 65. Minute im Strafraum gefoult wurde verwandelte dieser den Strafstoß sicher zur Führung für Eppelheim. Türkspor gab aber nicht auf und drängte mit Macht auf den Ausgleich. Allerdings versäumte es Eppelheim in dieser Phase, die sich bietenden Konterchancen erfolgreich zu Ende zu spielen. Fast mit dem Schlusspfiff gelang den Gastgebern dann doch noch der Ausgleich, als Aykan Aidin im Nachschuss den Eppelheimer Torwart überwinden konnte. zg