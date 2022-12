Ausgleich kurz vor Spielende

Im letzten Vorrundenspiel traf die HSG St. Leon/ Reilingen in der Handball-Badenliga in einem weiteren Derby auf die favorisierte TSG Wiesloch. Durch eine starke kämpferische Leistung, verbunden mit gelungenen spielerischen Akzenten, kamen die Gastgeber nach spannendem Spielverlauf zu einem 25:25 (10:13)-Unentschieden und damit zu einem enorm wichtigen Punktgewinn. Irgendwie scheint Wiesloch zu einem Lieblingsgegner der HSG zu werden, denn bereits in der vergangenen Saison hatte sie drei Punkte gegen die Weinstädter geholt.

Nach der Niederlage in Schwetzingen wollte sich das HSG-Team mit einer engagierten Leistung im alten Jahr von seiner besten Seite zeigen. Dem Tabellenstand nach gingen die Gäste als hoher Favorit in die Begegnung, doch St. Leon/Reilingen wartete mit einer engagierten Leistung auf und brachte die TSG in arge Bedrängnis, was letztlich zum Unentschieden führte.

Die Partie wurde von beiden Seiten recht flott begonnen. Sowohl die HSG als auch die TSG zeigten ein ansehnliches Offensivspiel und nutzten ihre Torchancen, was in der fünften Minute zum 3:3-Zwischenstand führte. Doch dann riss der Faden bei den Gastgebern, die TSG agierte nun sehr druckvoll und überwand die recht unsortierte Defensive der HSG das eine ums andere Mal. Mit einem 5:1-Lauf gingen die Gäste in Führung. Auch eine Auszeit von Heimtrainer Martin Schnetz brachte nicht die erhoffte Wirkung und die TSG erhöhte auf 10:5.

Defensive wird besser

Erst ab der 22. Minute kamen die Gastgeber wieder besser in die Partie, wobei auch die Defensive jetzt wesentlich aufmerksamer agierte. Mit konstruktivem Spiel verkürzte die HSG auf 9:11, doch die Gäste wirkten gegen Ende des ersten Durchgangs konzentrierter und zur Pause stand es 13:10. Ähnlich flott begann auch der zweite Abschnitt, wobei die Gastgeber den wesentlich besseren Start erwischten. Mit schnellen und gelungenen Kombinationen schafften sie innerhalb von drei Minuten den Ausgleich. In der Folgezeit wankte der Vergleich hin und her. Erst nach dem 16:16 vertändelten die Gastgeber einige Bälle, was die Wieslocher ausnutzten und mit 19:16 in Führung gingen. Bedingt durch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die HSG erhöhten die Gäste noch auf 22:18.

Deren Auszeit zeigte Wirkung: Die Defensive agierte wieder wesentlich aktiver und kompakter. Vorne nutzte St. Leon/Reilingen die sich bietenden Lücken in der TSG-Defensive und war auch in Überzahl erfolgreich. Beim 23:23 war der Ausgleich geschafft und beim 24:23 hatten die Gastgeber den Sieg vor Augen. In der überaus spannenden Schlussphase kam die TSG sowohl zum Ausgleich als auch zur 25:24-Führung. Kampfgeist und Einsatz der HSG über volle 60 Minuten wurden aber belohnt, als Tim Anschütz zehn Sekunden vor Schluss den viel umjubelten 25:25-Ausgleich erzielte.

HSG: Unser, Köhler; Anschütz (4), Netscher (2), Koffeman, Benetti (3), Decker (3/1), Geiss, Fink (1), Menger (5), Frank (7/1), Antl. krau/zg