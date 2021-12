Auswärts eine Bank

Lukas Kwasniok war der erste Trainer, der mit Mund-Nasen-Maske an der Seitenlinie stand. Der Trainer des SC Paderborn sorgte in den vergangenen Wochen eher deswegen für Schlagzeilen, weil er sich bislang noch nicht impfen ließ. Dabei sorgt auch die Mannschaft mit ihren Leistungen für Aufsehen. Als Vierter sind die Aufstiegsplätze in Reichweite.

Interessant: Kwasniok und Trainer Alois Schwartz vom SV Sandhausen verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Als Schwartz den Karlsruher SC coachte, trainierte Kwasniok die A-Jugend der Badener. Der Paderborner Übungsleiter sagte dazu: „Ich hatte zu Alois stets ein sehr respektvolles Verhältnis und habe seine Arbeit immer sehr wertgeschätzt. Es liegt nur in der Natur der Sache, dass es wenig Berührungspunkte zwischen einem Profi-trainer und einem U19-Coach gibt.“

Ein besonderes Spiel wird es auch für Sandhausens Chima Okoroji, denn dieser war im Vorjahr vom SC Freiburg an die Ostwestfalen ausgeliehen worden. Auf Okoroji und seine neuen Kollegen kommt eine Menge Arbeit zu, denn der SCP ist das auswärtsstärkste Team der Liga. Die Bilanz: 17 Punkte in sieben Spielen, 18:6 Tore. Geht es nach Kwasniok soll es so weitergehen: „Wir wollen eine historische Leistung krönen. Es wird noch einmal ein Kracher in Sachen Zweikampfführung, Aggressivität, Leidenschaft und Bereitschaft. Sandhausen steht mit dem Rücken zur Wand. Da wachsen Mannschaften manchmal über sich hinaus.“

Mit Sven Michel und Felix Platte fallen zwei wichtige Offensivakteure aus. Zudem fehlen Marco Stiepermann und Maximilian Thalhammer. mjw

