Auswechslungen fruchten

Beim FV 08 Hockenheim steckt derzeit der Wurm drin – in Leutershausen setzt es die nächste Niederlage. auch die TSG Eintracht Plankstadt bleibt in der Fußball-Kreisliga sieglos. Der KSC Schwetzingen punktet dagegen im Kellerduell gegen Reilingen dreifach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV Leutershausen – FV 08 Hockenheim 4:0 (1:0)

Die Nullachter erwischten einen guten Start in das Spiel. Noch in der ersten Spielminute bot sich Rico Bieda nach schöner Kombination die große Chance auf das 0:1, sein Schuss flog aber am Tor vorbei. In der Folge hatten beide Teams ein paar kleinere, aber nicht zwingende Gelegenheiten. Das technisch gute Spiel fand zumeist im Mittelfeld statt. Kurz vor der Halbzeit gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung, Daniel Wiegand stand aber nach Ansicht der Hockenheimer klar im Abseits (39.).

Gengizan Yaduz vom KSC Schwetzingen im Kopfballduell mit dem Reilinger Robin Krauth (verdeckt). © Fischer

In der zweiten Halbzeit schwanden bei beiden Teams die Kräfte, der FVL war aber etwas bestimmender. Eine kuriose Szene nach gut einer Stunde: Der Heim-Torwart nahm einen langen Ball knapp außerhalb des Strafraums mit der Hand auf, der Pfiff blieb aber aus. Durch ein Handspiel wenig später dezimierte sich der FV 08 selbst und musste zu zehnt zu Ende spielen. In den letzten elf Minuten schraubten die Bergsträßer das Ergebnis durch Christopher Hiller (79.), Jonas Meier-Küster (83.) und Wiegand (90.) auf 4:0. Hockenheim musste öffnen, wodurch sich Platz gab. Mike Koppisch vergab kurz vor Schluss noch die Chance auf Ergebniskosmetik, wurde aber im letzten Moment noch geblockt.

TSG Eintracht Plankstadt – VfB Gartenstadt 1:3 (1:3)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Spiel startete ohne große Höhepunkte. Gartenstadt hatte mehr Spielanteile und ging folgerichtig durch Christopher Steinhauer (6.) in Führung. Auch danach waren die Gäste etwas besser, dennoch glich Plankstadt durch Max Hilke aus (28.). Noch vor der Pause antwortete Gartenstadt mit zwei weiteren schnellen Treffern von Steinhauer (37.) und Julian Haag (43.).

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild. Die TSG Eintracht Plankstadt war nun spielbestimmend, die letzte Entschlossenheit fehlte allerdings. Einige Versuche blieben erfolglos, so dass die Partie mit 1:3 endete.

KSC Schwetzingen – SC 08 Reilingen 3:1 (0:1)

Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen. In der 9. Minute erzielte Lennart Raupp nach einem schönen Schnittstellenpass das 0:1 für den gast aus Reilingen. Kurz vor der Pause vergaben die Gäste die große Chance zum 0:2.

In der zweiten Hälfte wechselte der KSC Schwetzingen viermal aus, wurde dadurch stärker und klar überlegen. Ayhan Öztürk (47.) und Oguz Ünver (77., 90.) trafen noch dreimal für die Gastgeber, die am Ende verdient als Sieger vom Platz gingen. wy

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3