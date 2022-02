Axel Buschsieper warnt vor dem „Shooter“ Elvijs Borodovskis

Axel Buschsieper ist wieder zurück. Der Trainer des Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen musste vergangene Woche eine Covid-19-Infektion durchstehen und die damit verbundene unfreiwillige Auszeit nehmen. Am Montag nahm er nach kurzer Isolation den kompletten Betrieb wieder auf, auch im Training mit seinen Männern. Schließlich gelte es, am Samstag (19.30 Uhr) bei der TSG Haßloch einen neuen Anlauf auf einen oder zwei Punkte zu nehmen.

Die Partie gegen Saarlouis hat er nur mitfiebernd am Bildschirm verfolgen können und war recht schnell gefrustet von dem, was er zu sehen bekam, denn es wollte nicht so ganz nach dem Plan laufen, auf den der Trainerstab sich im Vorfeld gemeinsam festgelegt hatte. „Für uns gilt es jetzt, nach dem enttäuschenden Spiel und der Niederlage gegen Saarlouis wieder an die davor gezeigten Leistungen und Einstellungen anzuknüpfen“, fordert Buschsieper. Dabei sei es in der Trainingsarbeit wichtig, „Dinge gezielt besser zu machen wie zum Beispiel unser Tempo oder die Genauigkeit. Aber vor allem in der Abwehr wollen und müssen wir deutlich aggressiver zu Werke gehen“. Seit Montag ging er mit seinen Jungs dieses Projekt mit altem Schwung und frischem Elan an.

Die TSG Haßloch hat nach Irritationen um ihren zwischenzeitlichen Trainer Tobias Job nun mit dem neuen Mann an der Seitenlinie, Andreas Reckenthäler, zwei Siege gegen Topteams gefeiert, bezwang erst die Rhein-Neckar-Löwen II und siegte dann in Leutershausen. „Das hat ihnen mit Sicherheit Auftrieb gegeben, so wie uns unsere Erfolge“, meint Buschsieper, hat aber auch beobachtet: „Ähnlich wie wir mussten sie jetzt einen Dämpfer einstecken, als sie in Horkheim verloren.“

Aus der Versenkung

Auffällig bei Haßloch war dabei die Rückkehr des Schwetzingers Jan Triebskorn zu alter Stärke , der zuvor eine Weile in der Versenkung verschwunden war. Der Linkshänder hatte sogar als Mittelmann und Strippenzieher, nicht nur als Vollstrecker von halbrechts, seinen Anteil an den beiden Erfolgen. Gegen Horkheim fehlte er dann allerdings erneut.

Zu beachten ist auf jeden Fall aber auch Dauertorschütze Elvijs Borodovskis, „ein Mann mit echten Shooterqualitäten“, urteilt Buschsieper nach der Analyse, der seinen Pfälzer Kollegen aus früheren Zeiten recht gut kennt. mj