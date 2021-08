Badalak und Uhrig belohnen mutigen Auftritt

Fußball-Kreisligist TSG Eintracht Plankstadt feierte in Rheinau einen überraschenden, aber durchaus nicht unverdienten Auswärtssieg. Der KSC Schwetzingen musste hingegen seiner Personallage Tribut zollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

KSC Schw. – Wallstadt 0:2 (0:1)

Der KSC Schwetzingen musste bei seiner Auftaktpartie zahlreiche Spieler verletzungs- und urlaubsbedingt ersetzen. Wallstadt präsentierte sich sehr stark. Durch einen zweifelhaften Handelfmeter – der KSC-Spieler bekam im Liegen den Ball an die Hand geschossen – gingen die Mannheimer in Führung. Als die Schwetzinger in der Schlussphase alles nach vorne warfen, führte ein Konter zum 2:0 für die Mannheimer (90.+2). „Vom Spielerischen, Ehrgeiz und Einsatz her kann man unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen“, war Teammanager Murat Altuntas trotz der Niederlage nicht unzufrieden.

RW Rheinau – Plankstadt 1:2 (1:1)

Rheinau zeigte sich überrascht vom mutigen Auftreten der Plankstädter. Die TSG Eintracht hielt gegen den Meisterschaftsmitfavoriten gut mit und zeigte gar das gefälligere Spiel. Dies mündete letztlich auch ins 0:1 durch Savas Badalak (18.). Danach kam Rheinau besser ins Spiel und hatte zwei Großchancen, benötigte dann aber einen Elfmeter, um durch Luka Stanisic zum Ausgleich zu kommen (30.). Im zweiten Durchgang stand Plankstadt tiefer und kompakt und lauerte auf Konter. In der 75. Minute prallten zwei Rheinauer Spieler zusammen, Maurice Uhrig hatte daraufhin freie Bahn und setzte den Lucky Punch zum 1:2. In der Folgezeit hätte Badalak die Führung sogar noch ausbauen können, scheiterte aber mit einem Freistoß am Aluminium. Am Ende war es ein Sieg der Moral für Plankstadt.

Am kommenden Wochenende sind die Vereine der Fußball-Kreisliga schon wieder im Einsatz. Die TSG Eintracht Plankstadt und der KSC Schwetzingen treffen dann im direkten Duell aufeinander. Der FV 08 Hockenheim will nach der 1:5-Pleite von Gartenstadt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Gegner ist am Sonntag der FC Hochstätt Türkspor. Der SC 08 Reilingen reist zu einer schweren Auswärtsaufgabe beim FV Leutershausen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2