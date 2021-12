Badischer Fußballverband sagt Spiele für Rest des Jahres ab

Karlsruhe. Wegen der neuen Corona-Verordnung des Landes hat der Badische Fußballverband (bfv) beschlossen, die noch offenen Spiele in 2021 in den bfv-Spielklassen abzusetzen. Grund dafür ist, dass der Vorstand die Umsetzung der Regeln als nicht mehr zumutbar ansehe, heißt es in einer Pressemitteilung von Freitagabend. Konkret geht es um die 2Gplus-Regelung an Sportstätten und in Kabinen.

„Ich finde es gelinde gesagt mehr als unglücklich, dass die neue Verordnung erneut erst so kurz vor einem Spieltag in Kraft treten soll. Das macht es uns als Entscheider und den Vereinen in der Umsetzung noch schwerer, als es ohnehin schon ist“, bedauert bfv-Präsident Ronny Zimmermann in der Mitteilung.

„Wir müssen uns bei unseren Vereinen für die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung entschuldigen. Wir haben alles daran gesetzt, unseren Vereinen das Fußballspielen zu ermöglichen, wurden aber von den neuen Maßnahmen vollkommen überrascht. Es war nicht abzusehen, dass die 2G-Plus-Regelung von heute auf morgen auch für unsere Spielerinnen und Spieler mindestens in den Umkleideräumen gilt.“

Die Fußballverbände hätten sich gegenüber dem Ministerium vergeblich dafür eingesetzt, die bis dato gültige 2G-Regelung beizubehalten oder Änderungen zumindest erst nach dem Wochenende in Kraft treten zu lassen.

Weitere Situation ist unklar

Der bfv habe ursprünglich seine Linie beibehalten wollen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, solange er rechtlich möglich ist. Den Rückmeldungen zufolge habe es noch viele Mannschaften gegeben, die ihre Spiele auch unter 2G noch austragen wollten, betont bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß. „Zumal völlig unklar ist, ob sich die Situation bis März nächsten Jahres verbessert.“ Zudem bestand die Möglichkeit, Spiele freiwillig ins neue Jahr zu verlegen, wenn sich beide Mannschaften darauf einigen.

„Wir halten einen Spielbetrieb unter diesen Bedingungen für nicht mehr zumutbar“, bekräftigt auch wfv-Präsident Matthias Schöck. „Unsere Vereine haben all die Regelungen in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Disziplin umgesetzt. Über Nacht Tests für das ganze Team zu organisieren, das können wir von niemandem verlangen.“

Mit der Absetzung aller Spiele im Kalenderjahr 2021 ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball in ganz Baden-Württemberg bis zum Ende der Winterpause. Dies gilt auch für die Oberligen Baden-Württemberg (Herren, Frauen, Jugend). Trainingsmöglichkeiten bestünden für Mannschaften nach wie vor unter den Vorgaben der Corona-Verordnung Sport, die noch veröffentlicht werden soll.

