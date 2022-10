Bären atmen nach dem ersten Saisonsieg auf

Zum ersten Mal war der Druck auf den Schultern der Handballerinnen der Kurpfalz-Bären groß. Denn zum ersten Mal gingen sie in ein Saisonspiel in der 2. Handball-Bundesliga als klare Favoritinnen. Die gute Nachricht vorneweg: Das Team von Trainerin Franziska Steil wurde dieser Rolle gerecht, hielt dem Druck stand und bezwang den Aufsteiger SG Schozach-Bottwartal auswärts auch in dieser Höhe verdient mit 34:23 (21:12).

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt“, sagte die Übungsleiterin. „Das Tempo der ersten Hälfte ist künftig unser Maßstab. Ich hoffe, die Mädels wissen jetzt, was sie zu leisten imstande sind.“

In der Tabelle verlassen die Bären die Abstiegsränge. Nach fünf Spielen sind sie nun auf dem 13. Platz angekommen.

18 Paraden von Katarina Longo

Es gab verschiedene Protagonistinnen, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Da wäre zum einen Katarina Longo. Die Ketscher Torfrau kam auf überragende 18 Paraden und hielt damit fast jeden zweiten Ball, der auf ihr Gehäuse kam.

Ein belebendes Element war auch Rebecca Brecht. Die Rückraumspielerin, die ursprünglich für die zweite Mannschaft eingeplant ist und in der Vorsaison noch für den TSV Kandel spielte, trumpfte mit sechs Toren auf. „Sie hat uns sehr geholfen – keine Frage. Aber alles steht und fällt mit dem Team. Und das hat heute überragend funktioniert“, stufteFranziska Steil den Auftritt nüchtern ein.

Auf der Gegenseite konnte die langjährige Ketscher Spielerin Elena Fabritz, die mit den Bären 2013 die deutsche B-Jugendmeisterschaft gewonnen hatte, nicht die erhofften Akzente setzen. Teamkollegin Natascha Weber, ebenfalls eine ehemalige Bären-Spielerin, konnte mit acht Toren schon eher aufhorchen lassen.

Die Partie begann ausgeglichen, doch nach einem Kopftreffer gegen Johanna Wiethoff drehten die Gäste auf. Jule Haupt sorgte für die erste Führung (5:4/9.), danach setzte sich Ketsch ab. „Wir haben gezeigt, zu was für einem schnellen Spiel wir in der Lage sind“, sagte Steil. Entgegenzusetzen hatte die SG wenig. Das erste Spiel unter Neu-Trainer Jürgen Krause lief nicht in die gewünschte Richtung.

„Woche für Woche liefern“

Die Gastgeberinnen versuchten in der zweiten Halbzeit mit einer 5:1-Deckungsvariante zurück ins Spiel zu finden. Das rief bei den Bären das eine oder andere Problem hervor, doch am Ende war das Polster aus dem ersten Durchgang groß genug. „Diese zwei Punkte, vor allem aber die Art und Weise, waren sehr wichtig. Dennoch müssen wir Woche für Woche liefern“, sagte Franziska Steil, die mit Angelina Schreyer und Mona Kuczaty noch zwei weitere Talente aus der zweiten Mannschaft nominiert hatte.

Ebenfalls erfreulich: Katharina Hufschmidt stand nach ihrer schweren Knieverletzung zum ersten Mal im Kader.

Weiter geht es für die Bären am Samstag, 5. November, mit einem Heimspiel gegen den ESV Regensburg. Spielbeginn in der Neurotthalle ist um 19 Uhr.

Bären: Wiethoff, Longo; Scheffler (1), Kuczaty, Bianco, Haupt (4), Torras Parera (7/3), Marmodee (4), Wenzel (4), Möllmann (3), Brecht (6), Schreyer, Engelhardt (5). fred