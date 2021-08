Bären eine Runde weiter

Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sind die Kurpfalz-Bären in die zweite Runde des DHB-Pokals eingezogen. Im Zweitliga-Duell gegen die TG Nürtingen behielt Ketsch am Sonntagnachmittag mit 24:17 (6:8) die Oberhand und bescherte Neu-Trainerin Franziska Steil eine gelungene Pflichtspiel-Premiere. „Den beiden Mannschaften hat man die Nervosität angemerkt. Wir haben aufgrund der Quarantäne von einigen Spielerinnen am Freitag zum ersten Mal gemeinsam trainiert und das hat man in der Anfangsphase gemerkt“, sagte der Sportliche Leiter Dirk Schatek.

Vor 92 Zuschauern in der Neurotthalle feierten die Neuzugänge Katarina Longo, Ida Marie Krogh und Mireia Torras Parera ihre Einstände – zumindest auf dem Spielberichtsbogen. Dass Krogh dort überhaupt auftauchte, war eine Überraschung. Sie soll langsam herangeführt werden und auch Katarina Longo kam nicht zum Einsatz, weil Johanna Wiethoff eine starke Partie ablieferte. Leonie Moormann und Marlene Herrmann fehlten.

Eine Viertelstunde kein Treffer

In der ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer. Nach 15 Minuten stand es 5:3 für die Bären. Lara Eckhardts Treffer sollte für fast eine Viertelstunde der letzte Treffer für die Gastgeberinnen gewesen sein. Erst Amelie Möllmann erlöste den Absteiger mit ihrem Treffer zum 6:8-Pausenstand. Erneut traf Möllmann nach Wiederbeginn. In der Offensive passte das Zusammenspiel jetzt besser zusammen und die Chancenverwertung wurde erhöht. Ein zwischenzeitlicher 7:0-Lauf bedeutete schon eine Art Entscheidung. Von der TG kam dagegen viel zu wenig in dieser Phase.

„Der Wettbewerb besitzt in unseren Planungen nicht die entscheidende Rolle. Trotzdem sind wir froh. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, unsere Chancen zu verwerten. Nach der Pause waren wir viel effektiver“, erklärte Schatek die Leistungssteigerung.

Am kommenden Wochenende starten die Bären daheim gegen die SG H2Ku Herrenberg in die neue Saison. Spielbeginn ist am Samstag, 4. September, um 18 Uhr. Unter Einhaltung der 3G-Regeln sind Zuschauer erlaubt. mjw

Bären: Wiethoff, Longo; Bühl, Michels, Hinzmann (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), Marmodee (1/1), Reuthal (2), Möllmann (4), Krogh, Engelhardt (5), Torras Parera, Eckhardt (9/1).