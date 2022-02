Bären lassen einfach zu viele Möglichkeiten aus

56 Minuten lang sahen die Handballerinnen der Kurpfalz-Bären im Zweitliga-Duell bei den Füchsen Berlin wie die sicheren Verlierer aus. Zwischenzeitlich lag der Club aus der Hauptstadt mit sieben Treffern in Front. Dann wachte Ketsch aber plötzlich auf, robbte sich Tor um Tor heran und hatte im letzten Angriff sogar noch einmal die Chance auf den Ausgleich. Der gewagte und letztendlich zu riskante Kempa-Versuch von Rebecca Engelhardt auf Cara Reuthal erwies sich nicht als zielbringend.

Mit 24:25 (10:14) unterlag das Team von Trainerin Franziska Steil und kassierte damit den nächsten Rückschlag in der Fremde. Es war schon die sechste Niederlage im neunten Auswärtsspiel. „Wir sind traurig, denn ich finde, wir hätten aufgrund unserer spielerischen und kämpferischen Leistung einen Zähler verdient gehabt“, sagte die frühere Kreisläuferin.

Das große Manko der Bären war die desolate Chancenverwertung. Nur jeder zweite Wurf fand den Weg ins Tor. „Wir haben den Matchplan umgesetzt, aber einfach nicht getroffen und zu viele Möglichkeiten ausgelassen“, ärgerte sich Steil. Die Berlinerinnen, die ohne Cheftrainerin Susann Müller agieren mussten, leisteten sich aber ebenfalls zahlreiche Fehler und Unkonzentriertheiten.

Nach etwas mehr als elf Minuten traf Linea-Sophie Höbbel zum 5:2 für die Gastgeberinnen. Auf der Gegenseite setzte Steil im rechten Rückraum überraschenderweise auf Lara Eckhardt anstelle von Cara Reuthal, die aber einmal mehr von der Siebenmeterlinie glänzte und die Bären auf 4:5 wieder heranbrachte. Berlin legte vor und die Bären zogen nach. Jedoch zeigte sich schon in dieser frühen Phase, dass Ketsch im Abschluss das nötige Quäntchen Glück fehlte. Die ansonsten so tadellose und sichere Schützin Rebecca Engelhardt erwischte lange Zeit nicht ihren besten Tag und verwarf sowohl von der Außenposition als auch beim Tempogegenstoß. Die Füchse zogen davon. „Wenn man nur ein Drittel der Chancen reinmacht, braucht man sich nicht wundern“, sagte Steil.

Kampf nicht belohnt

Nach der Pause nahmen die Sorgenfalten zu. Lisa Vlug traf zum 22:15. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch eine Viertelstunde zu spielen. „Es ist aber auch so, dass drei, vier Entscheidungen nicht zu unseren Gunsten entschieden wurden“, haderte Steil. Jedoch brachte eine Zeitstrafe Berlin völlig aus dem Konzept und in die Bären wieder ins Spiel. Nicht nur Engelhardt hatte ihre Treffsicherheit inzwischen wiedergefunden, aber am Ende fehlte beim letzten Wurf von Reuthal das nötige Quäntchen Glück.

Bangen müssen die Bären vor dem Duell am Samstag, 26. Februar, beim 1. FSV Mainz 05 um Sina Michels. Die Kapitänin humpelte mit einem bandagierten Knie in die Kabine. „Wir müssen abwarten und hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Steil.

Bären: Wiethoff; Moormann, Hinzmann, Torras Parera (2), Engelhardt (4), Michels, Krogh, Feiniler (4), Haupt, Marmodee (2), Möllmann (1), Reuthal (6/3), Eckhardt (5). fred