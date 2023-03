Bären mit fünftem Sieg in Folge

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende standen die zwei Punkte: Die Kurpfalz-Bären aus Ketsch feierten im Nachholspiel der 2. Handball-Bundesliga Frauen am Mittwochabend mit dem 33:29 (19:16) gegen SG Schozach-Bottwartal den fünften Sieg nacheinander, liegen inzwischen neun Punkte vor dem Schlusslicht und – was viel wichtiger ist – fünf Punkte vor der Abstiegszone. Der Anschluss an das Mittelfeld ist längst hergestellt.

„Die Mannschaft lebt – wir sind auf dem richtigen Weg“, freute sich Geschäftsführer Armin Wagner noch auf dem Feld, hinter ihm bejubelten die Spielerinnen samt Trainerteam den letztlich verdienten Erfolg – übrigens vor 650 Handballfans auf den Rängen. „Für einen Mittwoch ist das sensationell, damit hätten wir nie gerechnet“, staunte Wagner. „Die Zuschauer waren ein wesentlicher Faktor“, wusste auch Trainerin Franziska Steil, bei wem sie sich zu bedanken hatte.

Im ersten Spiel nach der Abgangsverkündung von Nele Wenzel, die sich dem Erstligisten HSG Bad Wildungen Vipers anschließen wird (wir berichteten), entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Bären legten zwar meist vor und führten nach 21 Minuten auch schon mit 14:9, aber die Gäste kamen wieder heran und machten es Ketsch teilweise schwer. Es war ein äußerst temporeiches Spiel, bei dem die Abwehrreihen zumindest in der ersten Hälfte nicht die Hauptrolle spielten – der 19:16-Pausenstand dokumentiert das.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gastgeberinnen, bei denen Ina Scheffler in den Kader zurückkehrte, erst nach dem 24:24 wieder absetzen. „Vielleicht hätte das Spiel einen anderen Verlauf genommen, wenn wir da in Führung gegangen wären“, meinte Gästetrainer Jürgen Krause später – den verdienten Erfolg der Bären wollte er nicht infrage stellen. Doch die Ketscherinnen ließen sich auch durch die Ausgleichstreffer der SG nicht aus der Ruhe bringen und behielten die Nerven – sicher eine Folge des gesteigerten Selbstbewusstseins. „Wir wissen jetzt: Wir können das“, freute sich Franzi Steil. Spätestens nach dem 31:26 der äußerst starken Amelie Möllmann war der Widerstand der Gäste gebrochen. „Sie hat wichtige Akzente gesetzt“, gab es ein Sonderlob der Trainerin für die Leistungsträgerin.

Am Sonntag wollen die Bären ihren Erfolgszug fortsetzen. Um 16 Uhr gastieren sie bei TuS Lintfort.

Bären: Polackova, Wiethoff; Scheffler, Mann (5), Hinzmann, Bianco (2), Haupt (1), Torras Parera (5/2), Marmodee (6), Werthmann (1), Wenzel (2), Möllmann (7), Engelhardt (4). ali/ fred