Bären müssen weiter zuschauen

Auch das für diesen Samstag angesetzte Spiel der Kurpfalz-Bären in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen ist verschoben worden. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb sei nach Clubangaben vom Donnerstag aufgrund des Corona-Ausbruchs noch nicht möglich. Einen Nachholtermin gibt es bereits. Ketsch trifft an einem Doppel-Wochenende zunächst am Samstag, 26. März, daheim auf TuS Lintfort (Anwurf: 18.30 Uhr) und tags darauf auf die Nordlichter (15 Uhr).

Es ist das dritte freie Wochenende nacheinander. Schon die Partien beim 1. FSV Mainz 05 (Anm. d. Red.: Corona-Fälle bei Mainz) und die Partie gegen die TG Nürtingen waren kurzfristig abgesagt worden. fred

