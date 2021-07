Bären nicht in Bundesliga

Die neue Spielzeit in der A-Jugendbundesliga wird ohne die Nachwuchshandballerinnen der Kurpfalz-Bären stattfinden. Nach der 21:27-Niederlage im Hinspiel musste sich Ketsch am Mittwochabend auch im Rückspiel der HSG Freiburg mit 27:31 (13:17) geschlagen geben.

Damit gehen die Talente, die von Wolfgang Frey trainiert werden, in der Spielzeit 2021/22 nur in der Oberliga an den Start. Geschäftsstellenleiter Christian Lange hatte aber schon im Vorfeld erklärt, dass eine Qualifikation für die im Umbruch sich befindende Mannschaft kein Muss sei.

Die Chancen wurden im Vorfeld noch einmal reduziert, da bei den Jungbären Alea Geisler und Lara Böser sich aufgrund von Kreuzbandverletzungen abmelden mussten. So half auch die Unterstützung aus der ersten Mannschaft und vom Kooperationspartner TSG Friesenheim nicht, um die Freiburgerinnen von ihrem Weg abzubringen.

Defensive zu schwach

Zwar blieb Ketsch vor 140 Zuschauern bis zum 9:10 dran, doch dann zogen die Gäste in der Neurotthalle davon. Nach dem Seitenwechsel gelang noch einmal der Anschlusstreffer zum 19:21. Letztendlich fand die Jungbären-Defensive aber besonders gegen die elffache Torschützin Anita Sigloch kein Gegenmittel. Damit war die Freiburgerin aber nicht die beste Werferin, denn bei den Gastgeberinnen traf Marlene Herrmann sogar noch einmal mehr.

Ketsch: Martinovic; Simeth, Winnewisser (3/1), Schwab (2), Föllinger, Böhler (5), Dierolf, Herrmann (12/2), Slomski (1), Halilovic, Frey (4), Schranz. mjw