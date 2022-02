Bären-Spiel wird wegen Corona-Fällen verschoben

Ketsch/Mainz. Das Rheinhessen-Kurpfalz-Derby in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und den Kurpfalz-Bären muss verschoben werden. Ursprünglich sollte das Duell am Samstag in Mainz ausgetragen werden, allerdings befinden sich große Teile des Mainzer Teams aufgrund eines Corona-Ausbruchs in Quarantäne. Ketschs Geschäftsstellenleiter Christian Lange bestätigte die Absage. Zuvor hatten die 05erinnen die Verschiebung auf ihrem Instagram-Kanal vermeldet. Einen Nachholtermin gibt es bislang noch nicht.

