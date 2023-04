Bei Nässe gibt er richtig Gas

Mountainbike-Fahrer Lennart Krayer mag es nass und rutschig. Im U23-Rennen beim Ötztaler Mountainbike Festival in Haiming (Österreich) zeigte der 21-Jährige aus Schwetzingen seine bisher beste Saisonleistung und erkämpfte sich den fünften Platz. Es ist sein bestes internationales Ergebnis bei einem HC-Rennen in diesem Jahr. HC steht für „hors catégorie“, international die höchste Wettkampf-Ebene.

Beim Start („meine Baustelle“) verlor er dieses Mal nicht allzu viel Zeit. Und wenn andere bei Nässe und rutschigem Untergrund unsicher werden und den Hintern weit über den Sattel nach hinten hinausschieben, ist der 21-Jährige vom Team Lexware in seinem Element: „Ab der dritten Runde konnte ich richtig Gas geben, das sind meine Bedingungen.“ In der vorletzten Runde lag er bereitsunter den ersten zehn, er sammelte anschließend noch ein paar Fahrer ein und wurde Fünfter: „Ich bin happy, ich habe gut Druck und freue mich auf das nächste Rennen in Heubach“, sagt Krayer. zg