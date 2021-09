Beigels Tor reicht nicht

Die Spvgg 06 Ketsch wartet in der Frauenfußball-Verbandsliga noch immer auf den ersten Sieg, während die SpG Heidelberg II/Eppelheim derzeit die Maximalausbeute hat.

Ketschs Lucy Rost (l.) kämpft mit einer Spielerin des Karlsruher IT SC. © wy

Spvgg 06 Ketsch – Karlsruhe 1:2 (0:0)

Der erste Durchgang war arm an Höhepunkten, lediglich einmal musste Laura Drexler bei einer scharfen Hereingabe auf der Linie klären (34.). Nach dem Seitenwechsel hatte Ketsch mehr vom Spiel, doch nach einem Konter wussten sich die Ketscherinnen nur noch mit einem Handspiel auf der Torlinie zu helfen. Stephanie Tweer verwandelte für die Gäste sicher (54.). Keine vier Minuten später jubelten aber die Nullsechser, als Tamara Beigel ausgleichen konnte (58.). Das Spiel war nun offen und es wog hin und her, bis nach einem Eckball erneut ein Handspiel auf der Torlinie zum nächsten Strafstoß für die Gäste führte. Erneut Tweer ließ Ketschs Torfrau Julia Groen keine Chance (72.).

Spvgg 06 II Ketsch – FFG Winterk./Reichenbach II 0:0

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war der Gegner von Winterkasten/ Reichenbach II nach einer halben Stunde und einer Roten Karte wegen einer Notbremse geschwächt. Das Perspektivteam Ketsch II rannte in Überzahl immer wieder an, schaffte es aber nicht, seine Chancen zu nutzen. Zweimal Aluminium und die starke FFG-Torfrau standen mehrmals im Weg.

SpG Heidelberg II/ Eppelheim – VfK Diedesheim II 4:1 (2:0)

Nach dem Auftaktsieg der letzten Woche wollte das Team aus Heidelberg/Eppelheim nun an diese Leistung anknüpfen. Bereits nach vier Minuten konnte Chiara Novak einen hereingesteckten Ball zum Führungstreffer verwerten. Knappe 20 Minuten später war es abermals Novak, die auf den 2:0-Halbzeitstand erhöhte (28.). Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten auf 2:1 verkürzen (55.). Doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht beeindrucken und so war es noch zweimal Novak, die einen Freistoß unhaltbar in den rechten Winkel knallte (61.) und anschließend auch noch zum 4:1-Endstand erhöhte (68.).

SC Rot-Weiß Rheinau – SG Oftersheim 3:1 (2:0)

Vor dem zahlreich erschienenen Publikum gingen die Gastgeberinnen in einem attraktiven und fairen Spiel bereits in der achten Minute durch Alexandra Weis in Führung. Kurz vor der Halbzeit fiel das 2:0 durch Weis (44.). Die Oftersheimerinnen gaben sich nicht auf, hatten viele Chancen und machten nach der Halbzeit Druck – doch ein Traumtor von Nicole Schätzle (56.) nahm ihnen die Hoffnung, es stand 3:0. Erst kurz vor Schluss witterte SGO-Kapitänin Anna Teresia Casciaro ihre Chance und sicherte mit dem 3:1 ihrem Team zumindest den Ehrentreffer. Der überragenden Torfrau Bianca Tahriri und einer stabilen Abwehrleistung ist zu verdanken, dass es bei den drei Gegentoren blieb.