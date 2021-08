Beim Favoriten ist die Last verteilt

In das Duell der Gegensätze geht der Karlsruher SC als großer Favorit. Während der SV Sandhausen tor- und punktlos losgelegt hat, gehört das Team von Trainer Christian Eichner zu den ungeschlagenen Mannschaften der 2. Fußball-Bundesliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt zahlreiche Vorteile, die für einen Auswärtssieg des KSC sprechen. Zum einen blieb ein Umbruch am Wildpark aus, zum anderen überträgt sich die Last des Toreschießens nicht mehr ausschließlich auf die Schultern von Philipp Hofmann. Auch der frühere SVS-Profi Fabian Schleusener sowie Fabio Kaufmann wissen, wo das gegnerische Gehäuse steht. Angetrieben werden die Gäste von 700 Fans, die den kurzen Weg an den Hardtwald auf sich nehmen werden. „Die werden in Sandhausen ganz, ganz wichtig sein“, meint Eichner.

Personell sieht es im KSC-Lager ebenfalls besser aus. Philip Heise steht für die Linksverteidigerposition wieder zur Verfügung. Trotzdem wagt Eichner noch keine Prognose. Sein Plan sieht vor, das Heil in der Offensive zu suchen: „Ich gehe davon aus, dass wir eine gewisse Physis auf den Platz bekommen müssen, weil aufgrund der Drucksituation auf der anderen Seite in dieser Partie die Basisdinge im Vordergrund stehen werden.“ mjw