Beim Spitzenreiter ist nichts zu holen

Für die Handballer des HSV Hockenheim hab es beim Klassenprimus der Badenliga-Gruppe B, SG Pforzheim-Eutingen II nichts zu holen. Sie unterlagen mit 19:26 (7:12). Mit Tim Anschütz und Aljosa Halilovic waren zwar zwei Spieler wieder aus dem Lazarett zurückgekehrt, dafür mussten Sebastian Neumann und Sandro Ziegler passen. Mit erneut nur zehn Spielern ging der HSV in die Partie. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando und gingen mit 3:0 in Führung, ehe Willi Fink den ersten Gästetreffer erzielte (8.).

Der HSV fand jetzt vor allem in der Abwehr besser ins Spiel, tat sich aber im Angriff weiter schwer. Henrik Gubernatis gelang es nochmals, auf zwei Treffer zu verkürzen (8:6/23.), die Schlussphase von Durchgang eins nutzte die SG aber, um auf 12:7 davonzuziehen. Zu Beginn der zweiten Hälfte war der HSV in der Offensive variabler und kam leichter zu Torerfolgen. Es gelang aber nicht, den Rückstand wesentlich zu verkürzen (15:11/38.)).

Tempo Tribut gezollt

In der Schlussviertelstunde musste der dezimierte Kader der Hockenheimer dann dem hohen Tempo Tribut zollen, denn als bei den Gästen die Kräfte schwanden, nutzen die Goldstädter die Gelegenheit. um die Partie vorzeitig zu entscheiden (20:12/ 45.). Immerhin gelang es bis zum Schlusspfiff, eine noch deutlichere Niederlage abzuwenden.

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (4/2), Scharke (1), Anschütz (2), Powik (1), Erles (2), Fink (3), Gubernatis (4), Halilovic (2). sk/zg