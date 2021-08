Benedikt Weisenfels verwandelt einen Freistoß direkt

Mit zwei Partien eröffnete auch die B-Klasse die Englische Woche.

FC Sandh. – Eppelheim II 3:3 (2:1)

Bei schwachen Lichtverhältnissen ergab sich ein munteres Spiel. Eppelheim II ging in der siebten Minute durch Nico Bauer in Führung, der nach Pass von Amadou Berete aus spitzem Winkel traf. Nach einem Eckstoß glichen die Gastgeber aus (30.). Kurz danach lenkte Paul Schwanke einen Freistoß per Kopf ins eigene Tor zur Sandhäuser 2:1-Führung (35.). In der zweiten Hälfte war es Flamur Kadrija, der den Spielstand per Elfmeter – zuvor war Raphael Theobald gefoult worden – egalisierte. Doch Sandhausen legte noch einmal vor und verwertete eine unübersichtliche Strafraumsituation zum vermeintlichen Siegtreffer (89.). Fast mit der letzten Aktion netzte Philipp Beisel ein, der den FC-Tormann zum letztlich gerechten 3:3-Endstand (90.+2) verlud.

RW Rheinau – Plankst. II 1:1 (1:0)

Im ersten Durchgang agierten die Gäste zerfahren und gerieten durch einen katastrophalen Fehler mit 0:1 in Rückstand. Antonino Carusotto war für Rheinau II erfolgreich (14.). Aber auch dieser Rückstand rüttelte Plankstadt II nicht wach. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann besser ins Spiel, machten auch gleich Druck und verbuchten nun auch Torchancen. Durch einen sehenswerten direkt verwandelten Freistoß von Benedikt Weisenfels kam die TSG Eintracht II zum Ausgleich (59.). Nur wenig später sah ein SC-Akteur die Rote Karte (61.). In Überzahl drängte Plankstadt II auf den Sieg, doch der letzte Pass oder der Mut zum Torabschluss fehlten einfach. wy