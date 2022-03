Beneke sieht gute Ansätze

Zwei Spieltage lang musste der SV Rohrhof II in der Fußball-Kreisklasse B1 noch zuschauen, da mit dem ASV Feudenheim III und der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II zwei Mannschaften abgemeldet hatten. Am vergangenen Wochenende durften die Rohrhöfer dann erstmals eingreifen. An der Seitenlinie des SVR II stand mit Heinz Beneke ein neuer Trainer. Der routinierte Coach, der in der Vergangenheit bereits bei der TSG Eintracht Plankstadt und zuletzt beim FK Srbija Mannheim tätig war, feierte im Ligaspiel beim VfL Kurpfalz Neckarau II sein Debüt.

„Ich hatte in der Vorrunde öfters in Rohrhof zugeschaut, da mein zukünftiger Schwiegersohn hier spielt, und habe dem einen oder anderen Spieler immer wieder auch Tipps und Feedback gegeben. Irgendwann sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht mit einsteigen könnte“, beschreibt Beneke.

Bittmann rückt ins zweite Glied

© Nowey

Daniel Bittmann, der bislang in Personalunion Trainer, Torhüter und Jugend-Coach war, kam die Entlastung und der Wechsel ins zweite Glied Recht. „Ich habe mich mit Daniel ausgetauscht und es war für ihn okay, nicht mehr als Cheftrainer so im Fokus zu stehen“, so Beneke. Mit 2:4 musste er in der ersten Partie zwar eine Niederlage verkraften, der Auftritt seines Teams gibt ihm jedoch Mut für den Rest der Saison.

Auch die Ziele für die nächste Spielzeit sind bereits definiert. „Wir wollen in dieser Saison einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und dann im nächsten Jahr so lange wie möglich oben mitspielen und das beste Ergebnis für den SV Rohrhof II erzielen“, blickt Beneke voraus. Mit einem Sieg gegen den FV 1918 Brühl III könnte am Sonntag der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz bereits gelingen. wy