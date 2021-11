Bestmöglich mithalten

Für den Tischtennis-Verbandsligisten TTC Ketsch hat sich die Lage im Abstiegskampf durch den kampflosen Sieg in Viernheim etwas verbessert. Am Samstag (18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) empfängt Ketsch nun den Tabellenfünften DJK Käfertal/Vogelstang. „Eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe“, meinte Boris Pastler. Mit Filipe Neves, der bisher erst einmal zum Einsatz kam, wäre der Gast kaum zu schlagen. Ohne ihn muss Ketsch laut Pastler vor allem im oberen und mittleren Paarkreuz punkten, da sie unten gut aufgestellt sind.

Als klarer Außenseiter geht der TTC Hockenheim ins Heimspiel gegen BJC Buchen (Samstag, 17.30 Uhr, Gymnasiumhalle). Buchen hat alle acht Spiele bisher gewonnen und gilt zusammen mit dem TTV Mühlhausen als hoher Meisterschaftsfavorit. Das Team hat mit 19:2 eine herausragende Doppelbilanz, sicherlich eine Herausforderung für das Hockenheimer Spitzendoppel Daniel Dörsam/Stefan Trotter. Tomas Dubec (9:3), Lukas Dörr (9:2), Felix Joch (9:0) und Lukas Joch (7:2) haben zudem ganz starke Einzelbilanzen. „Wir können ganz locker aufspielen und wollen so gut wie möglich mithalten“, sagte Stefan Trotter. Mit bisher 9:5-Punkten kann der TTC zufrieden sein.

In einer verlegten Partie müssen die Hockenheimer am Montag (20 Uhr) zur DJK Käfertal/Vogelstang II. Das wiederum ist ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den Punkte eingeplant sind. „Wir wollen in den Spielen bei Käfertal und danach in Walldorf einen möglichst guten Vorrundenabschluss erzielen“, so Trotter. In diesen Spielen entscheidet sich, wo sein Team in diesem sehr dichten Tabellenmittelfeld landen wird. Der derzeit verletzte Ralph Adameit kann voraussichtlich in Walldorf wieder eingesetzt werden.

Zwei Partien in drei Tagen

In der Frauen-Verbandsklasse Nord hat der TTC Ketsch II binnen drei Tagen zwei Spiele. Im ersten gegen den TTC Heddesheim (Sonntag, 14 Uhr) ist ein Sieg Pflicht. Das Schlusslicht ist noch ohne Punkt, und wenn den Ketscherinnen selbst da kein Punktgewinn gelingen sollte, dürfte es mit dem Klassenerhalt schwer werden. Am Dienstag (20 Uhr) geht es zum Dritten SG Birkenau/Hemsbach, wo die Chancen auf einen Punktgewinn eher gering sein sollten. mra

