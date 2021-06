Bewegung beim FV 08 Hockenheim

Die Kaderplanung beim FV 08 Hockenheim schreitet voran. Zu viel möchte Kay Gerwig aber noch nicht verraten. Der Coach, der den Fußball-Kreisligisten auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Hasan Dogan betreuen wird, lässt sich kaum etwas entlocken.

Er sagt: „Wir haben sieben Abgänge zu verzeichnen. Auf der anderen Seite kommen aber auch neun Spieler dazu. Wir halten noch Ausschau nach einem zentralen Mittelfeldspieler und einem Akteur für die Außenbahn. Dann wären wir komplett, da wir jede Position gerne doppelt besetzen würden.“

Leiß ist Sportlicher Leiter

Hinter den Kulissen hat sich indes etwas getan, denn mit Dominik Leiß gibt es einen neuen Sportlichen Leiter in der Rennstadt. Außerdem ist das Training auf freiwilliger Basis wieder angelaufen. Es soll in erster Linie dazu dienen, um wieder reinzukommen. „Die Spieler sollen sich an den Platz und den Ball gewöhnen. Sie freuen sich einfach darauf, wieder kicken zu dürfen“, sagt Gerwig. mjw