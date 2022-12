BHC zum ersten Mal als Gegner

Bislang ist die Jugend der HG Oftersheim/ Schwetzingen in einem offiziellen Rundenspiel der Jugend-Bundesliga Handball noch nie auf den Bergischen HC gestoßen. Als die Badener 2013/14 im Westen gegen Solinger Nachbarn wie Dormagen spielten, war der BHC in der Nord-Gruppe angesiedelt. In der Vergangenheit gab es allerdings einige Berührungspunkte auf anderen Ebenen mit dem etwas verwirrenden Konstrukt aus Solingen und Umgebung. Jetzt wird mit dem Bundesliga-Spiel zum Auftakt der Meisterrunde ein neues Kapitel aufgeschlagen.

„Stand jetzt, läuft unsere Truppe auf wie gehabt. Kleine Verletzungen bei uns sind auskuriert“, berichtet Trainer Christoph Lahme. Norman Merkel und Maximilian Kuhlee sind wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen und sollten über kurz oder lang wieder neue Optionen bieten, was Angriffs- und Abwehrspielweise betrifft.

„Wir haben Bock, uns in dieser Gruppe zu beweisen. Wenn man die restlichen Namen da in der Zusammenstellung so liest, bleibt uns als kleiner Ausbildungsverein nur übrig, die Bundesliga-Unterbauten zu ärgern – und einfach unsere Spiele zu gewinnen.“ Wenn es denn so einfach wäre. Zum Beispiel sammelten Jugendakteure von Gruppenfavorit Reinickendorfer Füchse zusätzlich Erfahrung gegen ein portugiesisches Team in der European League der Männer.

Hoffnung auf die Zuschauer

„Und es darf uns nicht nur um Spaß gehen“, betont Co-Trainer Justine Hahne. „Unsere vorrangigen Aufgaben sollten nicht vernachlässigt werden und den Zuschauern, egal, ob daheim oder auswärts, wollen wir packende und attraktive Spiele liefern.“ Dabei setzen Bestreuerstab und Team auf kräftige Unterstützung von den Rängen. mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – Bergischer HC (Samstag, 14 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)