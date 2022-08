Bicekuev bleibt RKG erhalten

Noch knapp vier Wochen sind es, bevor Absteiger RKG Reilingen/ Hockenheim zum ersten Kampftag in der 2. Ringen-Bundesliga beim KSV Rimbach antreten muss. Den Kader der Runde 2021 konnte Sportvorstand Heiko Schweikert samt Leistungsträgern zusammenhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun vermelden die Reilingern einen weiteren Verbleib: Für die Breite des Kaders schließt sich Tamirlan Bicekuev ein weiteres Jahr der Ringkampfgemeinschaft an. Der im russischen Naltschik geborene, 24-jährige Freistilspezialist kann in den mittleren Gewichtklassen bis 66 und 71 Kilogramm eingesetzt werden und steht seit 2020 im Kader der RKG. Damals verließ er seinen Stammverein ASV Ladenburg, um in Reilingen Bundesligaluft zu schnuppern.

In seiner aufgrund der Pandemie verkürzten Debütsaison kam er in allen drei Kämpfen zum Einsatz und feiert dabei einen Schultersieg. Im vergangenen Jahr stand er fünfmal auf der Bundesligamatte und musste hierbei ohne Sieg Lehrgeld bezahlen.

Mission Wiederaufstieg

Mehr zum Thema Ringen Saisonstart in der Oberliga naht Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse B Casciaro macht keine Ansage Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Landwirtschaft Agrarbetriebe um Hockenheim stehen vor einer Zeitenwende Mehr erfahren

Für die nun anstehende „Mission Wiederaufstieg“ der RKG wird Bicekuev als wichtiger Baustein in der Kaderbreite angesehen, der durchaus Potenzial für einige siegreichen Kämpfe mit sich bringt. Interessant wird es für den 24-Jährigen besonders am sechsten Kampftag gegen die RG Kurpfalz Löwen, in der sein Heimatverein Ladenburg involviert ist. hef