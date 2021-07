Bicekuev startet bei Kaderturnier

Da die deutschen Meisterschaften der Ringer in der Altersklasse der Männer pandemiebedingt abgesagt werden mussten, entschloss sich der Deutsche Ringer-Bund (DRB) ersatzweise ein Kaderturnier für beide Stilarten am 17./18. Juli in Hösbach bei Aschaffenburg auszutragen.

Mit Ausnahme der Olympiateilnehmer des DRB, die sich da schon auf dem Weg nach Tokio befinden, werden viele Kaderathleten und hoffnungsvolle Nachwuchstalente diese Gelegenheit dankbar nutzen. Der Nordbadische Ringer-Verband entsendet zehn Sportler. Darunter ist auch Tamirlan Bicekuev von der RKG Reilingen/Hockenheim, der in der 55-Kilo-Freistiklasse startet. tp