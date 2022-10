Big Points für den TVE

Bei der temporären Rückkehr in die Rhein-Neckar-Halle feierte der TV Eppelheim gegen Tabellennachbar TG Eggenstein einen wichtigen Sieg. Als ob die alte Heimstätte die Hausherren beflügelte, brannten sie in der ersten Hälfte ein Feuerwerk ab, lagen bei Halbzeit 21:11 in Führung, mussten sich am Ende nur mit einem 39:32-Erfolg begnügen, weil die immer löchriger werdende Abwehr den Gästen zu viele Möglichkeiten zu erfolgreichen Kreisanspielen bot.

Trainer Sebastian Metzler schickte seine Mannen mit einer offensiven 3:3 Formation aufs Feld, die sich einen Zehn-Tore-Vorsprung bis in die zweite Halbzeit erspielten. Rundum zufrieden konnte der Übungsleiter mit der Angriffsleistung seiner Truppe sein, die annähernd 60 Prozent ihrer Angriffe erfolgreich abschloss und durch Schnelligkeit und Abschlussstärke glänzte. Das Fehlen des Abwehrorganisatoren Dennis Schäfer machte sich jedoch in der teilweise sehr löchrigen Deckungsarbeit deutlich bemerkbar.

TVE: Koch, Brendel; Sander, Späth, Rutt, Stotz (1), Huckele (2), M.Dennhardt (1), Hess (8), Geier (12), L.Dennhardt (9/4), Jäger (6). we/cg