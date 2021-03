Auch wenn der Spiel-und Trainingsbetrieb beim SV Rohrhof II wie bei allen anderen Clubs im Fußballkreis Mannheim lange Zeit geruht hat, ist man beim Fußball-B-Ligisten nicht untätig geblieben. Nachdem die Weichen bei der ersten Mannschaft in der A-Klasse bereits gestellt wurden, hat nun auch die Reserve eine Liga tiefer Nägel mit Köpfen gemacht. „Nach den guten Gesprächen mit unserem Abteilungsleiter und dadurch, dass alle Spieler ihre Zusage gegeben haben, gab es für mich keine Sekunde, mit der Verlängerung meines Vertrages zu zögern“, sagt SV-Trainer Daniel Bittmann.

Der 30-jährige Torhüter würde dann bereits in seine fünfte Spielzeit als Spielertrainer eintauchen und damit schon eine Ära beim SV Rohrhof II begründen. Hinsichtlich seines Kaders hat Daniel Bittmann also Planungssicherheit und kann zudem einen alten Bekannten beim 100-Jahr-Jubilar begrüßen. Marcus Trinkmann wird nach eineinhalb Jahren in Diensten des Ligakonkurrenten VfL Kurpfalz Neckarau II an die Gartenstraße zurückkehren.

In der Breite besser aufgestellt

Daniel Bittmann wird auch in der nächsten Saison weiter als Trainer des SV Rohrhof II fungieren. © Fischer

„Wir haben einige verletzte Spieler, die wieder zurückkehren, was uns in der Breite weiter verstärkt, da wir oftmals nur mit einem 13-Mann-Kader agiert haben“, betont Bittmann. Nachdem der SV Rohrhof II in den letzten fünf Jahren nicht über den 10. Platz hinausgekommen ist, strebt Bittmann nun mit viel Selbstvertrauen an, diese Schallmauer zu durchbrechen. „Den einstelligen Tabellenplatz hatten wir als Ziel bereits für diese Saison, die ja sehr wahrscheinlich abgebrochen wird“, glaubt Bittmann beim derzeitigen Zwölften. „Also werden wir in der neuen Saison alles daran setzen, eine gute Rolle zu spielen.“ Die Hausaufgaben dafür sind frühzeitig erledigt.