Bleibt die HG weiter unbesiegt?

Bleibt Oftersheim/Schwetzingen in der Abstiegsrunde der 3. Handball-Liga weiterhin ungeschlagen? Würde diese Frage schon beantwortet sein, wäre vielen Fans und Funktionären sicherlich ein wenig wohler. Nach kurzer österlicher Pause setzt die erste Mannschaft der HG ihre Klassenverbleibsbemühungen in Ulm-Söflingen zum Ende der ersten Hälfte des finalen Nichtabstiegsdurchgangs fort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der dortigen TSG ertönt am Samstag um 20 Uhr der Anpfiff. Ein Auswärtssieg würde die zweite Position in ihrer Gruppe festigen. Im ersten Duell der beiden Mannschaften hatte die HG in der heimischen Nordstadthalle mit 24:19 die Oberhand behalten.

Trotz einer kleinen Trainingsunterbrechung, die am Ostermontag aber schon wieder beendet war, hat sich HG-Coach Axel Buschsieper weiter mit dem Gegner beschäftigt. „Wir haben ja gesehen, mit welchen Varianten die Söflinger hier bei uns aufgetreten sind. Wir sind auf alles vorbereitet.“ Denn eine Niederlage soll in seinen Gedankenspielen keinen Einzug halten. „Jeder Punktverlust in unserer Situation wäre fatal.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es geht eng zu

Das gilt auch für Zähler, die der pfälzische Derbypartner Haßloch (spielt jetzt bei TuSEM Essen II, fünf Punkte) abgeben würde. Die würden dann unweigerlich auf dem Konto eines Verfolgers von Oftersheim/Schwetzingen (sechs Punkte) landen. „Die Gesamtlage in unserer Staffel ist noch viel zu eng. Das ist in anderen Gruppen anders“, urteilt auch Buschsieper. Da haben weder wir noch Haßloch etwas zu verschenken. Außerdem“, fügt er noch an, „wollen wir sowieso jedes Spiel gewinnen“. Und die Bereitschaft dazu zeige sich bei seinen Spielern in jeder einzelnen Trainingseinheit. mj