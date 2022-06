Blick auf Platz drei

Der SV 98 Schwetzingen II ist die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft der Fußball-Kreisklasse B1 und hat sich im Klassement bis auf Rang vier vorgeschoben. Für Trainer Toni Casciaro ist das ein Erfolg, mit dem er selbst nicht gerechnet hatte: „Unser Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz. Dass wir aber mit viel Glück sogar so nah bis an Rang zwei hätten heranrücken können, hatte ich nicht erwartet.“

Im letzten Saisonspiel kann gegen den VfL Hockenheim das Erreichte sogar noch getoppt werden. Mit einem Sieg gegen die Rennstädter, die ihre letzte Chance auf Rang zwei am vergangenen Wochenende beim Stadtrivalen FV 08 Hockenheim II verspielt haben, könnte für die „98er“ in der Endabrechnung sogar noch Platz drei stehen. „Wir nehmen das Spiel ernst und wollen auf jeden Fall gewinnen, um noch vor den VfL zu rutschen, damit die Jungs einen tollen Saisonabschluss haben“, sagt Casciaro.

Wermutstropfen Fairness-Tabelle

Die am Rundenbeginn zusammengestückelte Mannschaft hat im Laufe dieser Spielzeit immer mehr Einigkeit bewiesen, ist zusammengewachsen und trägt inzwischen auch Casciaros Handschrift. Einziger Wermutstropfen ist der Blick auf die Fairness-Tabelle, in der der SV 98 II das Ende ziert. Doch hier sieht der Schwetzinger Trainer ebenso Potenzial nach oben wie in seinem Kader, der neben den arrivierten Kräften auch Ergänzungen von der A-Jugend und der ersten Mannschaft integriert hat. Mit dem SV 98 Schwetzingen II könnte in der nächsten Saison zu rechnen sein. wy

