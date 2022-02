Blockade vermeiden

Zumindest ein wenig durften die Kurpfalz-Bären zuletzt aufatmen, nachdem sie zuvor zwei Monate auf einen Sieg in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen warten mussten. Viele gute Aspekte fand Trainerin Franziska Steil nach dem 30:27-Erfolg gegen den TVB Wuppertal aber nicht. Ihr ging es in erster Linie darum, durch den Erfolg die Blockade in den Köpfen der Spielerinnen zu lösen. Jedoch brachte auch Kellerkind Wuppertal Ketsch zeitweise in die Bredouille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwerer dürfte die Aufgabe bei den Füchsen Berlin am Samstag werden, denn das Hauptstadtteam möchte mit zwei Punkten die eigenen Ambitionen im Aufstiegskampf untermauern und Revanche für die Hinspielniederlage nehmen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle Charlottenburg.

Franziska Steils Bären müssen sich der Füchse Berlin erwehren. © Lenhardt

Erst einmal konnte Berlin gegen die Bären gewinnen. Zuletzt gab es drei Siege für die Kurpfälzerinnen nacheinander. Besonders das 24:18 im Hinspiel dürfte als Lehrprobe herangezogen werden. „Wir hatten in diesem Spiel einen totalen Blackout, obwohl wir phasenweise guten Handball gespielt haben“, sagte Berlins Trainerin Susann Müller. Seither hat sich ihre Mannschaft gefangen. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und das wollen wir am Samstag zeigen“, sagte Müller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Lager der Bären geht man derweil davon aus, dass der Druck bei den Gastgeberinnen liegt. Steil: „Die Berliner sind auf jeder Position hervorragend besetzt. Das sind alles sehr gute Einzelspielerinnen.“

Der ganz große Druck dürfte nach dem erlösenden Sieg zwar weg sein, dennoch gilt es, die Leistung aus Ketscher Sicht zu bestätigen. Steil sagt: „Für uns wird es wichtig sein, dass wir nicht nur 20 Minuten Handball spielen, sondern mehr Konstanz in unser Spiel bringen. Wir dürfen uns nicht durch Veränderungen aus der Bahn werfen lassen und müssen solider werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir Berlin Paroli bieten können. Dazu müssen wir aber auch im Rückzug besser agieren.“

In personeller Hinsicht hat Katja Hinzmann Fortschritte gemacht und Sophia Sommerrock hat sich eine Auszeit vom Sport genommen. Somit fahren die Kurpfalz-Bären voraussichtlich mit elf Feldspielerinnen sowie zwei Torhüterinnen nach Berlin und werden dort auch von Samstag auf Sonntag aufgrund der Entfernung übernachten. fred