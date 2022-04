Breite Brust wird vermisst

Im ersten Halbfinale um den Klassenerhalt trafen die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim auf die SG Stutensee/Weingarten und verloren auswärts 23:26.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den beiden Vorrundenbegegnungen gingen die Rennstädter als Sieger von der Platte und so sollte dies eine lösbare Aufgabe darstellen. Doch anstatt mit breiter Brust in die Partie zu gehen, sahen die HSV-Anhänger eine von Nervosität geprägte Anfangsphase. Es dauerte bis zur neunten Minute bis Dennis Forsch den ersten Gästetreffer erzielte, die Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt schon fünfmal erfolgreich. Erst jetzt konnte der HSV die Partie ausgeglichener gestalten, den Rückstand bis zum Seitenwechsel (10:14) aber nicht verkürzen.

Auch der erste Treffer nach Wiederanpfiff gehörte der SG, dann aber legte der HSV einen 6:0-Lauf hin und ging in der 39. Minute in Führung. Die offensiver ausgelegte Abwehr der Gäste bekam zwar mehr Zugriff auf die Angreifer, aber eine mangelhafte Chancenverwertung verhinderte, dass sich der HSV weiter absetzen konnte. Beim Stand von 20:20 zehn Minuten vor Schluss war der Ausgang der Partie offen. Während die Hausherren ihre Möglichkeiten nutzten, versagten den HSV-Akteuren zu oft die Nerven vor dem gegnerischen Gehäuse. Nach dem glücklichen Sieg im letzten Spiel gegen die SG musste sich der HSV dieses Mal 23:26 geschlagen geben. sk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rückspiel am Samstag

Am nächsten Samstag hat der HSV die Möglichkeit, diese Niederlage wettzumachen. Um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, ist sein Sieg mit mindestens vier Toren Differenz nötig. sk

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (4), Ziegler, Anschütz (1), Erles (10/6), Forsch (3), Gubernatis, Neumann (2), Halilovic (3), Kauther.